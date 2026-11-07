Arriverà è il titolo del nuovo singolo di Giovapiùgiova, disponibile sulle piattaforme digitali dal 6 novembre 2026. Il brano (Supernova Dischi – distribuzione Believe) rappresenta un passo ulteriore nell’esplorazione delle contraddizioni delle relazioni e nella comprensione della propria identità.

La canzone mette in primo piano il difficile periodo che segue la fine di una relazione, raccontando il momento in cui si comincia a intuire che la guarigione dal dolore potrebbe partire da sé.

Arriverà è il secondo capitolo verso l’uscita del nuovo album del cantautore, AMOREx6.

“Arriverà”, il tempo dopo la fine di una relazione

In Arriverà, il protagonista si trova sospeso tra il ricordo di ciò che è stato e il bisogno di riprendere in mano la propria vita. L’attesa di qualcosa che possa cambiare le cose, inizialmente rivolta verso l’esterno, si trasforma gradualmente in una ricerca personale.

Il cambiamento, suggerisce il brano, potrebbe non arrivare da un evento o da una persona capace di rimettere tutto a posto. Potrebbe invece cominciare proprio dalla decisione di uscire dall’immobilità, fare i conti con quello che resta e recuperare uno spazio per sé.

È un passaggio che non viene raccontato come una soluzione già raggiunta. La canzone si ferma in una zona di consapevolezza ancora fragile, in cui la possibilità di stare meglio comincia appena a intravedersi.

La ricerca personale ed emotiva di Giovapiùgiova

Questa dimensione narrativa trova una corrispondenza nella produzione, costruita attraverso synth atmosferici, un’elettronica emotiva e una tensione sonora che cresce progressivamente. Il suono accompagna il movimento interiore del protagonista, senza trasformare il brano in un racconto di liberazione già compiuta.

Arriverà è stata scritta da Giovapiùgiova (all’anagrafe, Giovanni Secci) e Mirko Barcaiolo, con la produzione di Matteo Barcaiolo. Mix e master sono stati curati da Alessandro Tsamis.

Il singolo si inserisce nella ricerca sonora con cui Giovapiùgiova sta definendo la propria identità artistica: un incontro tra indie-pop sperimentale ed elettronica, con aperture verso sonorità club. Synth distorti, sample e manipolazioni della voce diventano strumenti per tradurre in musica stati emotivi e identità in trasformazione.

Da “AMOREx3” ad “AMOREx6”: un racconto che si amplia

Il brano è il secondo singolo che anticipa l’uscita del disco AMOREx6. Con questo lavoro, il cantautore prosegue il percorso avviato con l’EP AMOREX3. Il nuovo progetto, presentato come una repack version, raccoglie cinque tracce inedite che allargano l’universo narrativo del precedente EP.

Il tema delle relazioni, già centrale nel primo capitolo, viene così osservato da un’altra prospettiva. Non soltanto il momento della ferita o della dipendenza sul quale si concentrava AMOREX3, ma anche quello che viene dopo: la difficoltà di separarsi emotivamente da ciò che ha fatto male e il tentativo di ritrovare una propria direzione.

Arriverà si colloca nel momento in cui la relazione è finita, ma continua a lasciare conseguenze. Non è ancora il tempo di una guarigione definitiva. E’ piuttosto una fase di passaggio, fatta di rimpianti e parole difficili, con la necessità di riconoscere quanto quel legame fosse diventato nocivo.

In Arriverà, Giovapiùgiova non formula la promessa di dimenticare ciò che è stato, ma tenta di immaginare un futuro in cui ripartire da se stessi.

Il brano è su tutte le piattaforme digitali dal 6 novembre 2026.

Le foto sono di Laura Baldin.