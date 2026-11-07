I Te quiero Euridice hanno pubblicato venerdì 6 novembre il nuovo EP Geografie per Artist First e Futura Dischi.

Te quiero Euridice, il significato dell’EP Geografie

Il duo formato da Bri (Elena Brianzi) e Pitti (Pietro Malacarne) raccoglie in Geografie quattro brani nati in un periodo caotico, con il desiderio di mettere ordine nelle esperienze vissute.

I Te quiero Euridice raccontano: “Questi brani cercano un posto per le cose che ci stavano succedendo, tra la frenesia, la tristezza, la speranza e la resistenza di quei giorni. Quattro luoghi diversi o forse quattro modi di stare nello stesso posto. Quattro canzoni per orientarci un po’ e fare pace con il fatto di diventare adulti.”

Il duo ospita nell’EP il featuring con SANTACHIARA nel brano Per un pugno di dollari. A proposito di questa collaborazione, Bri e Pitti spiegano: “Con Gigi siamo nati nello stesso anno ma in geografie diverse e alla fine le nostre strade si sono incrociate grazie a una canzone.”

Il bando EncodER

I Te quiero Euridice hanno realizzato l’EP dopo essere stati selezionati tra i tre vincitori del bando pubblico EncodER 2026, rivolto a solisti e band under 30 residenti in Emilia-Romagna e impegnati nella creazione di un repertorio musicale originale.

Il riconoscimento offre ai vincitori un percorso di accompagnamento artistico che comprende una residenza, la realizzazione di videoclip, la produzione di un album e un tour promozionale.

EncodER è realizzato dal Centro Musica del Comune di Modena con il finanziamento della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della Legge Regionale n. 2.

La tracklist di Geografie

L’EP è stato realizzato dal duo insieme a Matteo Domenichelli e Francesco Brianzi. La parte visual è stata curata da @directedbyarneaux, gli artwork da Federica Cafaro e i master da Filippo Passamonti.

# Titolo 1 Difficile 2 Per un pugno di dollari feat. SANTACHIARA 3 Prato fiorito 4 Una regola

Geografie track by track

I Te quiero Euridice descrivono la traccia d’apertura Difficile con la formula “omen nomen”. È un brano difficile da spiegare e da suonare, a cui solo il tempo forse darà un significato chiaro.

Nel brano Per un pugno di dollari con SANTACHIARA, le voci si uniscono per raccontare con malinconia l’incertezza e la testardaggine dei legami che restano impressi nella mente.

Con Prato fiorito il duo segna un cambio di direzione nella scrittura e nella musica, puntando su atmosfere più essenziali e immagini che si alternano a contrasti. Il brano racconta la difficoltà di interrompere un rapporto anche quando sembra non esserci più un punto d’incontro.

Una regola chiude l’EP, un brano che affronta il tema dell’accettazione di ciò che accade, senza sentirsi obbligati a essere sempre la versione migliore di sé. La traccia riflette anche sulla consapevolezza che non si possono trattenere le persone quando scelgono di andare via.

Il percorso dei Te quiero Euridice

I Te quiero Euridice sono Bri e Pitti, entrambi classe 1998. Si incontrano in un liceo della Pianura Padana e da lì non smettono più di scrivere canzoni insieme. Nel 2021 esce Sempre qui, il loro album d’esordio per Peermusic Italy.

Per il duo seguono anni di concerti, anche con il locale mezzo vuoto, e le finali di Musicultura e Bologna Musica d’Autore del 2022. Nel 2025 entrano nel roster di Futura Dischi e incontrano il produttore Matteo Domenichelli.

Nell’autunno del 2025 esce l’EP Sistemi lineari, seguito da un tour nei circoli e nei club di tante città italiane fino all’estate successiva. Tra settembre e ottobre 2026 escono i singoli Una regola e Prato fiorito, i primi estratti dell’EP Geografie.

Foto di @directedbyarneaux