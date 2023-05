Santachiara, il nuovo album è “La Strada più breve per tornare a casa”

Santachiara è un classe 1998 di Alberobello, alle porte di Bari, anche se quasi subito la famiglia è andata a Spoleto, dove è cresciuto, e poi nella città natale del padre Napoli.

Proprio a Napoli Luigi Picone decide di chiamarsi Santachiara, prendendo spunto dal nome del quartiere che è il cuore pulsante del centro storico della città partenopea.

Cresciuto in un ambiente pieno di stimoli culturali al seguito dei suoi genitori, entrambi artisti di strada, Santachiara è un artista che ha vissuto per lungo tempo in viaggio, in un contesto decisamente fuori dal comune, trovando casa nel mondo.

Prendendo spunto da tutti questi stimoli, il cantante ha annunciato il nuovo album LA STRADA PIÙ BREVE PER TORNARE A CASA fuori il 12 maggio.

santachiara, “racconto il viaggio per tornare a casa”

Santachiara, come detto, ha viaggiato molto e ha scoperto varie culture, suoni, dimensioni ma un viaggio viene sempre fatto per poi tornare a casa e raccontarlo:

“Mi piaceva provare a raccontare le sensazioni di quando si viaggia per tornare a casa: quella parte del “viaggio” che da punto a punto, da esperienza ad esperienza, da incontro ad incontro ci porta a casa”

Queste le parole di Luigi Picone che, oltre all’annuncio ufficiale, ha reso pubblica anche la tracklist del suo nuovo progetto. Ecco qui i 12 brani:

1. va bene così (intro)

2. l’ultimo giorno

3. odiamo ancora

4. nina

5. joker

6. le cose che non dici mai

7. ricordi

8. colpa dei no

9. le porte della notte

10. non ci balli con me

11. la mia testa è un postaccio

12. la strada più breve per tornare a casa (outro)