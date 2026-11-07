Dimartino, Giorgio Poi e Francesco Sarcina (Le Vibrazioni) entrano nel Comitato Artistico di Garanzia di Musicultura 2027, la 38ª edizione del concorso per la canzone popolare e d’autore. Le iscrizioni restano aperte fino a giovedì 12 novembre e al vincitore assoluto vanno 20.000 euro.

I tre nuovi componenti contribuiranno alla selezione, fra i sedici finalisti, degli otto vincitori del concorso. Il Comitato conta fra i suoi primi firmatari, nel 1990, Fabrizio De André e Giorgio Caproni.

Con i tre nuovi nomi siedono nel Comitato, fra gli altri, Francesco Amato, Enzo Avitabile, Claudio Baglioni, Diego Bianchi, Francesco Bianconi, Maria Grazia Calandrone, Giulia Caminito, Luca Carboni, Guido Catalano, Ennio Cavalli, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Gaetano Curreri, Cristina Donà.

La lista continua con Giorgia, Mariangela Gualtieri, Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina de La Rappresentante di Lista, Ermal Meta, Mariella Nava, Piero Pelù, Vasco Rossi, Ron, Tosca, Tricarico, Paola Turci, Roberto Vecchioni, Sandro Veronesi e Margherita Vicario.

Il bando è aperto a chi scrive e interpreta le proprie canzoni, senza distinzioni di genere, stile o appartenenza musicale. Il regolamento completo è sul sito ufficiale di Musicultura, dove si possono candidare i brani per la selezione dei protagonisti della 38ª edizione.

I premi di Musicultura 2027: 20.000 euro al vincitore assoluto

Oltre al Premio Banca Macerata, la Targa della Critica e il Premio per il Miglior Testo si assegnano nel corso delle serate finali, mentre altri due riconoscimenti portano la musica fuori dal palco, nelle Grotte di Frasassi e nel carcere di Ancona.

Premio Valore Cosa prevede Premio Banca Macerata 20.000 euro Vincitore assoluto Targa della Critica “Piero Cesanelli” 3.000 euro Assegnata nel corso delle serate finali Premio per il Miglior Testo 2.000 euro Assegnato nel corso delle serate finali Premio “Grotte di Frasassi” 2.000 euro Il vincitore si esibisce all’interno delle grotte Premio “La Casa in Riva al Mare” 2.000 euro Votato dai detenuti della Casa di reclusione di Barcaglione di Ancona

Il Premio “La Casa in Riva al Mare” è promosso dal Garante dei diritti della persona della Regione Marche: i detenuti ascoltano i brani in concorso e votano il brano preferito, il cui autore può portare la propria musica in carcere. Nel 2024 i vincitori dell’edizione si sono esibiti nel carcere di Ancona.

Dal concorso al Comitato: Cristicchi, Vicario e La Rappresentante di Lista

In 38 anni Musicultura ha fatto conoscere Gianmaria Testa, Patrizia Laquidara, Pacifico, Simone Cristicchi, Mannarino, Renzo Rubino, Margherita Vicario, Lucio Corsi, La Rappresentante di Lista, Mille, Santi Francesi, Anna Castiglia e Santamarea. Tre di loro, Cristicchi, Vicario e La Rappresentante di Lista, fanno oggi parte del Comitato.

L’edizione 2026 aveva chiuso le iscrizioni con 1.328 artisti candidati e si era conclusa allo Sferisterio di Macerata con la vittoria di Claudio Covato e del brano Chiddu ca ma resta. Alle serate finali del 19 e 20 giugno erano ospiti anche Le Vibrazioni di Francesco Sarcina, oggi nel Comitato.

Foto: ufficio stampa Promopressagency