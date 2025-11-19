19 Novembre 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
19 Novembre 2025

Musicultura 2026, record storico: 1.328 artisti iscritti alla nuova edizione. Nannipieri: “Un segnale di fiducia bellissimo”

La XXXVII edizione conferma Musicultura come punto di riferimento per la canzone d’autore

News di All Music Italia
Sferisterio di Macerata durante Musicultura 2026, con il record di 1.328 artisti iscritti alla XXXVII edizione
Condividi su:

Musicultura 2026 fa segnare un nuovo primato. La XXXVII edizione del festival supera qualsiasi precedente e chiude le iscrizioni con 1.328 artisti candidati. Un numero mai raggiunto nella storia del concorso e, soprattutto, un unicum a livello nazionale se si considera la regola fondante del progetto: può partecipare solo chi scrive e interpreta i propri brani.

Un risultato che parla da solo e che conferma, ancora una volta, la forza attrattiva di un festival che negli anni si è ritagliato un ruolo netto: Musicultura non è semplicemente un palco, ma uno dei laboratori più credibili della canzone popolare e d’autore italiana.

Non pensavo si potesse crescere ancora e invece è successo“, racconta il direttore artistico Ezio Nannipieri. “Questa valanga di iscrizioni è un bellissimo segnale di fiducia che ci arriva da tutta Italia. Ora sta a noi interpretarlo con passione, curiosità e serietà. Il lavoro da fare è tanto, ma un exploit del genere è di buon auspicio“.

Un “exploit”, appunto, che va oltre il semplice aumento di numeri: nell’arco delle ultime cinque edizioni il festival aveva oscillato stabilmente attorno ai 1.100 partecipanti. Il 2026 rompe l’argine e rilancia, confermando Musicultura come uno dei pochissimi spazi in cui la forma-canzone viene trattata come un gesto culturale prima che commerciale.

LE REGIONI PIÙ PRESENTI E IL PESO CULTURALE DI MUSICULTURA

Le regioni più rappresentate? Lombardia e Lazio in testa, seguite da Toscana ed Emilia-Romagna: un segno evidente che la geografia creativa del Paese continua a spingere forte, soprattutto quando trova casa in un contesto libero da logiche televisive e marketing-first.

Ma il vero valore di Musicultura sta nella sua capacità di essere insieme punto di approdo e punto di partenza. Qui le nuove generazioni trovano attenzione, ascolto reale e un sostegno economico concreto: dal celebre Premio Banca Macerata da 20mila euro per il vincitore assoluto ai numerosi supporti lungo le varie fasi del concorso.

Musicultura 2026 si conferma  così un’eccezione: un festival che non segue il rumore del mercato, ma lo anticipa. Una piattaforma che evolve con il tempo, mantenendo però inalterata la propria identità.

Musicultura ogni anno continua a dimostrare quanto la canzone d’autore italiana sia viva, vitale e affamata di spazi veri, lontani dalle logiche televisive. Un segnale forte, che dovrebbe però tradursi anche in sostegni concreti: perché questi talenti hanno bisogno di palchi, non solo di attestati. E il mondo del live, in un’Italia che nel post-lockdown assomiglia sempre più a un deserto, resta la vera urgenza da colmare.

 

All Music Italia

Articoli più letti

Accordo tra Warner Chappell, Gianluca Grignani e Massimo Luca sul brano La mia storia tra le dita 1

Warner Chappell e Gianluca Grignani trovano un accordo (ma nessuno chiede scusa a Laura Pausini)
Sanremo Giovani 2025 brani più ascoltati su TikTok e Spotify 2

Sanremo Giovani 2025: Seltsam domina TikTok, Nicolò Filippucci cresce su Spotify. I primi segnali dalla gara
Damiano David The First Time testo significato traduzione 3

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Carlo Conti mostra il cartello del countdown per Sanremo 2026 sui social 4

Carlo Conti annuncia: "Mancano 100 giorni a Sanremo e ancora non ho scelto una canzone..."
album italiani in uscita 2025 5

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Michelle abbandona Amici 25 6

Amici 25, Michelle abbandona la scuola: "Non mi sento pronta". E la Cuccarini propone...
Sanremo Giovani 2025 – seconda puntata martedì 18 novembre 2025 7

Sanremo Giovani 2025, seconda serata: altri sei artisti, ecco chi passa il turno
New Music Friday 21 novembre: tutti i singoli italiani in uscita 8

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 21 novembre 2025
Amici 25 pagelle ottava puntata 16 novembre 9

Amici 2025, le pagelle dell'ottava puntata: la rabbia di Flavia e l'emozione di Riccardo
Tommaso Paradiso Forse, testo e significato del nuovo singolo da Casa Paradiso 10

“Forse”: Tommaso Paradiso racconta il dubbio e la fragilità nel nuovo singolo

Cerca su A.M.I.