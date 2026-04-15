Sono 1.328 le candidature arrivate a Musicultura 2026, record storico per il concorso dedicato alla canzone popolare e d’autore. Da quella massa di materiale, dopo dieci serate di audizioni live a Macerata che hanno generato oltre due milioni e mezzo di visualizzazioni online, sono rimasti in sedici. I nomi dei finalisti della XXXVII edizione sono stati annunciati oggi.

La presentazione ufficiale è fissata per il 23 e 24 aprile al Teatro Persiani di Recanati, con due serate di concerto condotte da John Vignola, Marcella Sullo e Duccio Pasqua di Rai Radio1. Le serate saranno trasmesse su Rai Radio1 e in video-streaming su Rainews.it. Ospite speciale di entrambe le serate sarà Raphael Gualazzi.

Musicultura 2026: i 16 finalisti

Tutti autori o autrici dei propri brani, provenienti da tredici città italiane diverse. Tre i finalisti marchigiani: Maredè da Senigallia, Mazzoli da Pesaro/Bologna e XGIOVE da Porto Sant’Elpidio.

Acqua Distillata (Trieste) – Ribaltavapori

(Trieste) – Alessandro Ragazzo (Venezia) – Il rito delle ombre

(Venezia) – Claudio Covato (Siracusa) – Chiddu ca ma resta

(Siracusa) – DDUMA (Lecce) – Fimmine de guerra

(Lecce) – Dea Culpa, Ciao sono Vale (Bergamo) – Pelle viola

(Bergamo) – Federico Baldi (Bergamo) – La macchina del tempo

(Bergamo) – Giovanni Toscano (Pisa) – Emma

(Pisa) – Giulia Trovò (Treviso) – Se non dovessi più tornare

(Treviso) – Isabella Privitera (Bologna) – Eya

(Bologna) – Manuella (Sassari) – Undi è l’amori?

(Sassari) – Maredè (Senigallia) – Stupido cuore

(Senigallia) – Mazzoli (Pesaro/Bologna) – Perdita di tempo

(Pesaro/Bologna) – MEZZANERA (Bologna) – Piume

(Bologna) – Narratore Urbano (Torino) – Il mio coinquilino vuole uccidermi

(Torino) – Rosita Brucoli (Milano) – Agente!

(Milano) – XGIOVE (Porto Sant’Elpidio) – Ora che scende la notte

I brani dei 16 finalisti entreranno nella compilation ufficiale di Musicultura 2026 e saranno programmati nel palinsesto di Rai Radio1.

Raphael Gualazzi ospite e il commento di Nannipieri

La scelta di Raphael Gualazzi come ospite delle serate di Recanati non è casuale. Il direttore artistico Ezio Nannipieri ha spiegato il senso della presenza del pianista marchigiano: “È un musicista che ha mostrato tenacia nel proteggere la propria indole e la propria autenticità dalle insidie dello show business, spero che il suo esempio possa ispirare anche il cammino dei nostri finalisti.”

Sul livello dei finalisti 2026, Nannipieri non ha nascosto il proprio entusiasmo: “Lo so, sono parte in causa, ma lo dico lo stesso: sono innamorato delle canzoni di queste ragazze e di questi ragazzi. Vengono a stanarci dall’indolenza di ascoltatori sempre più assuefatti all’inconsistenza delle minestrine riscaldate e lo fanno in sedici modi diversi, perché i brani sono diversissimi l’uno dall’altro.”

Musicultura 2026: Il Comitato Artistico e le serate finali a Macerata

Otto dei sedici finalisti accederanno alle serate conclusive del festival, in programma il 19 e 20 giugno allo Sferisterio di Macerata. La selezione è affidata al Comitato Artistico di Garanzia, che in questa edizione comprende, tra gli altri, Claudio Baglioni, Carmen Consoli, Giorgia, Vasco Rossi, Piero Pelù, Ermal Meta e Margherita Vicario. Il Comitato affonda le radici nella storia del festival: i suoi primi firmatari, nel 1990, furono Fabrizio De André e Giorgio Caproni.

Durante le serate finali sarà il pubblico a eleggere il Vincitore assoluto, al quale andrà il Premio Banca Macerata di 20.000 euro. Saranno inoltre assegnati la Targa della Critica Piero Cesanelli (3.000 euro), il Premio “Grotte di Frasassi” (2.000 euro) e il Premio per il miglior testo (2.000 euro). I biglietti per le serate di Recanati sono disponibili su vivaticket.it e presso il botteghino del Teatro Persiani.