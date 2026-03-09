Musicultura 2026: i 60 artisti selezionati per le Audizioni Live a Macerata

Musicultura 2026 entra nel vivo. Sono stati annunciati i 60 artisti che accederanno alle Audizioni Live della XXXVII edizione del Festival della Canzone Popolare e d’Autore. Un passaggio chiave del concorso che quest’anno ha registrato un nuovo record di partecipazione: 1.328 candidature, il numero più alto nella storia della manifestazione.

I 60 artisti di Musicultura 2026 sono stati selezionati tra oltre mille candidature provenienti da tutta Italia e saliranno sul palco delle audizioni live a Macerata per presentare le proprie canzoni.

Le Audizioni Live si terranno dal 12 al 21 marzo al Teatro Lauro Rossi di Macerata, per dieci serate di musica dal vivo aperte al pubblico. Gli spettacoli potranno essere seguiti anche in diretta streaming su Facebook e YouTube sui canali ufficiali del Festival.

Musicultura 2026: le Audizioni Live a Macerata

Il direttore artistico Ezio Nannipieri ha presentato i nomi dei concorrenti di Musicultura 2026 che saliranno sul palco delle audizioni, tutti autori e autrici delle proprie canzoni.

«Di questi tempi può capitare di percepire nel mondo circostante una sorta di barbarie in espansione, di pensare che non resti che rassegnarsi al peggio. Poi ascolti le canzoni di questi ragazzi e ragazze, cogli l’onestà con cui fanno quel che fanno e allora ti viene da ringraziarli e non vedi l’ora che comincino le audizioni», ha commentato Nannipieri.

La rosa delle proposte è composta da 9 band e 51 solisti, per circa 300 musicisti coinvolti. Tra le regioni più rappresentate ci sono Lazio con 9 artisti, Lombardia con 8 e Toscana e Marche con 6 ciascuna.

Un dato significativo riguarda anche la presenza femminile. «Tra i 60 artisti in gara colpisce la rilevante presenza di cantautrici. In questa edizione il loro numero è pari a quello dei ragazzi», ha aggiunto il direttore artistico.

Musicultura 2026: come funzionano le Audizioni Live

I cantanti del festival Musicultura 2026 si esibiranno sul palco del Teatro Lauro Rossi al ritmo di sei per sera, rigorosamente dal vivo. Le serate inizieranno alle 21 (la domenica alle 17) e il pubblico potrà partecipare prenotando sul sito ufficiale www.musicultura.it.

Come da tradizione, sarà proprio il pubblico presente in teatro a eleggere ogni sera il proprio artista preferito, al quale verrà assegnato il Premio Banca Macerata.

Dalle Audizioni Live emergeranno i 16 progetti finalisti, che si esibiranno in un doppio concerto al Teatro Persiani di Recanati nella prossima primavera. Le loro canzoni entreranno inoltre nella compilation ufficiale del Festival e saranno programmate da Rai Radio1, radio ufficiale della manifestazione.

Musicultura 2026: le finali allo Sferisterio

Alla fine del percorso saranno otto i vincitori del concorso, scelti dal Comitato Artistico di Garanzia composto da numerose figure della cultura e della musica italiana tra cui Claudio Baglioni, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Ermal Meta, Vasco Rossi, Paola Turci, Roberto Vecchioni e molti altri.

Gli otto vincitori saranno protagonisti delle serate finali del Festival il 19 e 20 giugno 2026 allo Sferisterio di Macerata. Sarà il pubblico a decretare il vincitore assoluto, che riceverà i 20.000 euro del Premio Banca Macerata.

Nel corso delle finali saranno assegnati anche la Targa della Critica Piero Cesanelli, il Premio Grotte di Frasassi e il Premio per il miglior testo.

Musicultura 2026: i 60 artisti e gli aggiornamenti delle audizioni

Le audizioni live di Musicultura 2026 si svolgono dal 12 al 21 marzo al Teatro Lauro Rossi di Macerata. In questo articolo troverete l’elenco completo dei 60 artisti selezionati e gli aggiornamenti sulle serate di audizione, con i nomi degli artisti più votati dal pubblico e i progetti che si metteranno in evidenza durante il Festival.