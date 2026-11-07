Ibisco torna con FOMOROMANZO, il suo terzo album in uscita venerdì 6 novembre 2026 per Panico Dischi. Il disco è stato anticipato dai singoli Tuona/Restituire, So bene come ti senti e Tentacoli del cuore con Marta Del Grandi.

Il disco affronta il rapporto tra l’essere umano e un mondo sempre più dominato dalla tecnologia. In dieci tracce l’artista mette al centro le fragilità e le imperfezioni che ci distinguono.

Chi è Ibisco

Ibisco, nome d’arte di Filippo Giglio, nasce a Bologna nel 1995. Esordisce a inizio 2022 con l’album NOWHERE EMILIA (V4V/Virgin Records), che viene inserito tra i cinque migliori dischi internazionali del 2022 da Aureliano Tonet su Le Monde.

A maggio 2022 pubblica il singolo Darkamore, prodotto da Cosmo e contenuto in DARKSIDE EMILIA, espansione dell’album d’esordio arricchita da brani e remix con Populous e GOEDI.

Si esibisce poi in festival come MI AMI, Villa Ada e Bergamo NXT e apre i concerti di Cosmo, Nation of Language, La Rappresentante di Lista e Fulminacci.

A ottobre 2023 esce il secondo album LANGUORE (V4V Records/Virgin Music LAS Italy), che contiene Alcolicixbenzina, brano inserito nella colonna sonora del film Netflix The Old Guard 2.

Nel 2024 pubblica il singolo Flora Erotica e nel 2025 vince il Premio Grotte di Frasassi a Musicultura.

Il 18 giugno 2026 esce il doppio singolo Tuona/Restituire, seguito il 25 settembre da So bene come ti senti e il 16 ottobre da Tentacoli del cuore, primi estratti dell’album FOMOROMANZO.

Ibisco, il significato di FOMOROMANZO

Il titolo dell’album nasce da un gioco di parole provocatorio che unisce un’ansia contemporanea come la FOMO (Fear Of Missing Out) al fotoromanzo, la classica narrazione per immagini. L’unione di questi due opposti invita a riflettere sulla possibilità di essere tante cose insieme.

“Pensando a un’espressione capace di riassumere il senso del lavoro, mi piace l’idea di parafrasare Walter Benjamin, definendo FOMOROMANZO come un disco sulla riproducibilità umana in un’epoca di emotività tecnica.”, dichiara Ibisco.

Le canzoni si sviluppano come montaggi visivi fatti di stacchi d’inquadratura e sequenze sgranate, attingendo alla grammatica del cinema, della fotografia e della letteratura. Le parole non si limitano a descrivere gli eventi, ma plasmano nuovi significati.

Ibisco inserisce infatti espressioni inedite, forzature ed errori calcolati. Questa ricerca linguistica riflette un legame con la provincia, intesa come rifugio contro la frenesia contemporanea.

Il sound intreccia cantautorato italiano, rock ed elettronica cupa. Le influenze spaziano da Lucio Dalla e Lucio Battisti fino al post-punk di Joy Division, The Cure e Fontaines D.C..

Viaggio tra i brani di FOMOROMANZO

Le canzoni dell’album tracciano un percorso ideale che parte dalle macerie della presenza digitale per riscoprire la realtà. Brani come Offline, Prompt e la title track Fomoromanzo riflettono sul desiderio di evasione dall’iperconnessione e dalla continua pressione sociale.

Con Bologna Centro la narrazione si sposta lungo le traiettorie notturne della città, mentre Malizia Delizia esplora le dinamiche delle relazioni umane.

In So bene come ti senti e Psichedelicamente il racconto si sposta sull’empatia e sulla dimensione collettiva delle emozioni.

In Tentacoli del cuore si inserisce la voce di Marta Del Grandi, unica ospite dell’album, che per l’occasione canta in italiano.

Dopo la memoria dolorosa rievocata in Tuona, l’album si chiude con Restituire, un invito ad abbandonare le difese e a lasciarsi decifrare.

La tracklist di FOMOROMANZO

L’album contiene dieci tracce, con una collaborazione: Marta Del Grandi in Tentacoli del cuore.

# Titolo 1 So bene come ti senti 2 Psichedelicamente 3 Fomoromanzo 4 Offline 5 Tentacoli del cuore (con Marta Del Grandi) 6 Bologna Centro 7 Prompt 8 Tuona 9 Malizia Delizia 10 Restituire

Informazioni sull’album FOMOROMANZO

Scheda album ▸ Titolo · FOMOROMANZO

· FOMOROMANZO ▸ Artista · Ibisco

· Ibisco ▸ Uscita · 6 novembre 2026

· 6 novembre 2026 ▸ Etichetta · Panico Dischi

· Panico Dischi ▸ Tracce · 10

· 10 ▸ Featuring · Marta Del Grandi

I crediti di FOMOROMANZO

Frutto di due anni di lavoro, il disco è stato scritto e composto da Ibisco, con la co-produzione di Marco Bertoni. Il cantautore ha registrato in prima persona chitarre, pianoforte, sintetizzatori e basso.

Per le batterie sono stati utilizzati campionamenti e drum machine.

Il mixaggio è stato curato da Bertoni al PS1 Studio Pubblico di Registrazione “Gianni Gitti” di Mercatale. Il mastering finale è stato affidato a Giovanni Versari presso La Maestà Mastering Studio di Tredozio.

La copertina presenta foto e artwork di Arianna Puccio – Studio Cemento.

Foto di Arianna Puccio – Studio Cemento.