Nasce Santeria Liveurope, un programma di dieci serate per gli artisti emergenti europei, realizzato da Santeria a Milano in collaborazione con SIAE, la Società Italiana degli Autori ed Editori. Il primo appuntamento è mercoledì 11 novembre a Santeria Paladini 8.

Liveurope è una rete europea di sale da concerto nata nel 2014 e co-finanziata dal programma Creative Europe dell’Unione Europea: sostiene i locali disposti a programmare nuovi nomi del continente e a farli circolare oltre i confini nazionali. Santeria ne è l’unico membro italiano e collabora con la rete da quattro anni.

Santeria Liveurope parte l’11 novembre con La Boutique

Mercoledì 11 novembre alle 18, a Santeria Paladini 8, va in scena La Boutique, la rassegna con cui Santeria dà spazio alla scena emergente. L’ingresso è gratuito e sul palco salgono Mo(i), Mélys, Just Alice, Manitoba, Giula, Melucci ed Ellenoir.

Sabato 21 novembre tocca a New Attitude, alle 21 al bar di Santeria Toscana 31, con Doppelfinger, Beharie e Mira Taylor. La stessa sede ospita anche le tre serate in Teatro programmate per il 2027, mentre le altre date sono nel calendario di Santeria.

Santeria è uno spazio culturale indipendente con due sedi a Milano, Santeria Toscana 31 e Santeria Paladini 8, ed è Società Benefit dal 2024. Nel 2025 ha realizzato oltre 600 eventi tra concerti, DJ set, teatro, stand-up comedy e format culturali.