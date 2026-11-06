Gianmaria è l’artista della Cover del mese di novembre di All Music Italia. Il numero #03 ha in copertina la frase “due anni dopo, torna a parlarci con un nuovo singolo, senza filtri” ed esce con Senza la tua mano in tasca, il singolo prodotto da Taketo Gohara in uscita venerdì 6 novembre.

Cos’è la Cover del mese

La Cover del mese è la nostra rivista digitale: esce una volta al mese, dedicata ad un solo artista ed è gratuita. Il PDF si scarica dalla pagina dedicata, dove restano anche i numeri precedenti, e l’ultimo compare in home.

Il numero #03 ha la foto in esclusiva di Davide Martinazzo e quelle di Danilo Falà, le parole che Gianmaria ci ha dato sul singolo, il testo completo del brano e il parere di Michele Monina. Il numero #01 era dedicato a Settembre, il #02 a Samurai Jay.

Perché abbiamo scelto Gianmaria

Gianmaria non pubblicava un singolo dall’11 ottobre 2024, quando era uscito Formiche. Nello stesso anno aveva esordito nella narrativa con il romanzo Stagno, uscito per Mondadori, e lo aveva portato a Milano e a Roma in due serate di letture e brani dal vivo.

A dicembre 2025 il nostro editoriale nella rubrica Ma quale musica leggera? si chiudeva con una richiesta: “Gianmaria, se ci sei, smetti di parlare con il muro e torna a parlarci”. La frase della copertina riprende quella richiesta: con il nuovo singolo Gianmaria torna a pubblicare dopo due anni.

Nel brano, fuiori per Epic Records/Sony Music, Gianmaria mette al centro la cura del suono e la parola, che già a novembre 2021, durante X Factor, ci indicava come priorità: “Il testo rimane la cosa più importante per me in un brano”.

Gianmaria ci ha raccontato come è nato Senza la tua mano in tasca: “È uno dei primi brani nuovi che ho scritto. Pensavo: devo tornare a fare le strofe con la voce bassa e storte nella metrica, coi miei flussi di coscienza”.

Il singolo racconta due persone che continuano a perdersi e a ritrovarsi, e il cantautore lo spiega così: “Qui parlo senza filtri e senza troppe smancerie di un rapporto importante che si è sgretolato. È stata una liberazione”.

Gianmaria ha scritto il brano con Gianmarco Manilardi e sul lavoro con Taketo Gohara aggiunge: “Era un brano chitarra e voce. Taketo se n’è innamorato e, con la produzione, gli ha dato una bella botta di vita e di potenza”. Il 27 ottobre abbiamo letto il brano strofa per strofa.

Cinque curiosità su Gianmaria

La grafia gIANMARIA, che resta sul suo profilo Spotify, nasce dal suo nome all’anagrafe: a Giffoni, nel 2022, ci ha raccontato di aver preso la G grande di Gianmaria e di averla semplicemente invertita. Ora è tornato alla normale grafia.

e di averla semplicemente invertita. Ora è tornato alla normale grafia. I Suicidi , l’inedito che nel 2021 lo ha portato al secondo posto di X Factor , è ispirato a un film che, ci ha detto, “non mi era piaciuto per niente”: Non buttiamoci giù.

, l’inedito che nel 2021 lo ha portato al secondo posto di , è ispirato a un film che, ci ha detto, “non mi era piaciuto per niente”: Non buttiamoci giù. Il 16 dicembre 2022 ha vinto Sanremo Giovani con La città che odi , e con quella vittoria è entrato fra i Big di Sanremo 2023, dove ha portato Mostro .

, e con quella vittoria è entrato fra i Big di Sanremo 2023, dove ha portato . Per Io ti conosco , il duetto del 2023 con Madame , ha ideato il videoclip insieme ai fratelli D’Innocenzo.

, il duetto del 2023 con , ha ideato il videoclip insieme ai fratelli D’Innocenzo. Il protagonista di Stagno si chiama Italo ed è un adolescente che vive in una provincia dove sembra non muoversi niente.

Tutti i nostri articoli su Gianmaria, dalle interviste alle news, fino ai testi commentati, sono raccolti nella scheda dell’artista.

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Foto di Danilo Falà