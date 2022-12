gIANMARIA è il 16esimo vincitore di Sanremo Giovani (edizione televisiva) con “La città che odi”

gIANMARIA vince la 16esima edizione televisiva di Sanremo giovani e diventa di conseguenza, insieme ad altri cinque artisti, un big del Festival di Sanremo 2023.

Parliamo di Sanremo Giovani edizione televisiva in quanto le selezioni, o le fasi finali del Contest sono state un’idea di Pippo Baudo portata in tv nel 1993. Lo show è andato in onda, con diversi nomi e collocazioni orarie, dal 1993 al 1998 e quindi nel 2001 e 2002 e infine in maniera ininterrotta dal 2015 ad oggi.

Nella serata del 16 dicembre 2022 è andata in onda la finale di Sanremo giovani 2022. Durante la serata i 12 finalista, 8 scelti dal regolamento discografico e 4 vincitori di Area Sanremo, si sono esibiti a gruppi di due senza scontri diretti.

Nel corso della serata sono apparsi anche tutti i 22 big annunciati al Tg1 del 4 dicembre i quali hanno svelato i titoli delle loro canzoni. Per quel che riguarda i sei giovani promossi sul campo a big sono i seguenti e, a fine della serata hanno reso noto anche il titolo della canzone che porteranno in gara a Febbraio al Festival di Sanremo 2023:

gIANMARIA – Mostro

Colla Zio – Non mi va

Shari – Egoista

Olly – Polvere

Sethu – Cause perse

Will – Stupido

Cinque nomi scelti quindi dal regolamento discografico e uno solo da Area Sanremo. Il Direttore artistico, che a ha votato con voto segreto insieme alla Commissione Musicale Rai di Sanremo Giovani, non ha svelato la classifica ma solo il vincitore. E ad aggiudicarsi la manifestazione è stato gIANMARIA, già secondo classificato a X Factor 15, con La città che odi.

L’artista, che a gennaio del 2022 ha pubblicato l’album Fallirò, ha già concluso la registrazione del suo nuovo disco che uscirà in contemporanea con il Festival.