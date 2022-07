Speciale Giffoni - Teen Social Radio intervista a gIANMARIA per AMI: "X Factor è un trampolino importante, poi dipende sempre tutto da te..."

In occasione del Giffoni Film Festival All Music Italia è presente alla manifestazione grazie ai giovani speaker di Teen Social Radio. Melissa di Pasca ha intervistato gIANMARIA.

Dal 21 al 30 luglio torna il Festival di Giffoni, il grande festival cinematografico per bambini e ragazzi. Torna anche il Giffoni Music Concept con grandi ospiti del panorama musicale italiano

All Music Italia sarà presente grazie alla collaborazione con i ragazzi di Teen Social Radio.

Saranno infatti Angelo, Matteo, Montra, Melissa e Sophia, ragazzi di età compresa tra i 13 e i 16 a intervistare molti degli ospiti presenti, raccontandoci le loro giornate alla cittadella.

Lasciamo la parola a Melissa…

Intervista a gianmaria dal Giffoni 2022

Nella quarta serata del Giffoni Music Concept sul palco è arrivato anche gIANMARIA attesissimo dai suoi fan.

gIANMARIA, nome d’arte di Gianmaria Volpato, vicentino classe 2002, si fa conoscere grazie alla sua partecipazione ad X Factor nel 2021 stupendo tutti con un brano, I Suicidi, canzone che è diventata il suo cavallo di battaglia totalizzando più di quattro milioni di stream su Spotify.

Primo anno a Giffoni ti stai divertendo?

Assolutamente si il posto è fantastico è tutto bellissimo.

Come è iniziato il tuo rapporto con la musica? Come hai intrapreso questo mestiere?

Ho iniziato scrivendo. Scrivevo non canzoni, ma testi già da piccolo poi ho scoperto la passione per la musica semplicemente ascoltandola, e per caso mi sono trovato a farla un giorno, per scherzo e li ho capito che avrei dovuto fare quello.

Come mai il tuo nome è scritto con l’iniziale minuscola?

Ottima domanda… 😛

Non c’è una risposta. E’ stato tutto molto casuale. Quando ho dovuto cercare un nome, era proprio il mio nome all’anagrafe Gianmaria, con la ‘G’ grande e allora ho semplicemente invertito.

Il tuo successo è iniziato con X Factor. Per i ragazzi che vogliono intraprendere questo lavoro, consiglieresti di partecipare a X Factor?

E’ un’esperienza che ho vissuto molto bene, è una bella cosa perché sicuramente è un trampolino importante se vuoi fare effettivamente questo lavoro. Poi dipende sempre tutto da te. Come in tutto. Se tu effettivamente funzioni, puoi funzionare anche senza un talent, oppure grazie ad un talent puoi funzionare di più. Però se vuoi iniziare effettivamente a fare questo lavoro, questo può aiutarti a iniziare. Secondo secondo me è vederlo come l’inizio, come un trampolino non l’arrivo.

Cosa speri di portarti a casa da questa esperienza?

Curiosità nei miei confronti, buone energie, bella musica, bello show assolutamente e spero che anche loro mi lascino qualche cosa, ma ne sono sicuro.

In studio, viene chiesto al cantante cosa è per lui il termine invisibili, tema della 52* edizione di Giffoni…

Per me il termine invisibili può essere usato in molti modi. Sono le persone che hanno ruoli fondamentali ma non vengono riconosciute. Non mettono la faccia. Nel mondo dello spettacolo, per esempio, tutte le persone che stanno dietro le quinte. Secondo me siamo tutti importanti allo stesso modo.

