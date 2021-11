Video intervista a gIANMARIA: “Nelle mie canzoni cerco la profondità perché è quella cosa che col passare del tempo tiene in piedi i dischi”

Video intervista a gIANMARIA, l’artista rivelazione di X Factor 2021.

Sul nostro sito non ne abbiamo mai fatto mistero, fin da quella prima apparizione alle Audition di X Factor 2021, quando ha presentato il suo inedito I Suicidi…

gIANMARIA, 19enne di Vicenza ci ha colpito dritto al petto con una violenza e, al tempo stesso, una sensibilità che non sentivamo da diverso tempo.

Le settimane successive, quando ha dovuto confrontarsi con brani di grandi cantautori della musica italiana, da Vasco Rossi alla CCCP, ci hanno confermato l’unicità del suo talento, interpretativo oltre che compositivo.

Proprio per questo è il primo concorrente dell’attuale edizione di X Factor che abbiamo scelto di intervistare con una consapevolezza… vada come vada il percorso nel programma, gIANMARIA ha già vinto la sua sfida facendo apprezzare sé stesso e la sua musica senza filtri.

Gianmaria Intervista video

Nel corso dell’intervista con il giovane cantautore il nostro Direttore, Massimiliano Longo, è partito approfondendo la storia musicale e gli esordi di gIANMARIA prima del programma… del resto non va mai dimenticato che X Factor è un grande palco ma spesso dietro agli artisti c’è anche un prima, altrettanto importante.

Con lui abbiamo parlato delle sue influenze, dei suoi inediti, I Suicidi e Ascolta, ma anche di argomenti molto delicati come quello degli attacchi di panico… capendo una cosa che in qualche modo avevamo già intuito: per gIANMARIA quello che conta maggiormente nella musica è raccontare storie, non solo le sue, e la profondità del contenuto con un occhio di riguardo ai testi.

Buona visione!