gIANMARIA feat Madame Io ti Conosco, il videoclip ideato insieme ai Fratelli D’Innocenzo

gIANMARIA feat Madame, il videoclip diIo ti Conosco è online dal 5 dicembre alle 14:00 su YouTube. un’opera d’arte musicale che sfida le convenzioni e offre uno sguardo fresco e intimo sulla vita quotidiana lavorativa di un uomo qualunque. Ideato in collaborazione con i fratelli D’Innocenzo, noti registi cinematografici, il video trasporta gli spettatori in un viaggio visivo attraverso la routine di un lavoratore, slegando la trama dalla canzone e creando uno sguardo alienante.

Per il video di ‘Io ti conosco’, avevo tante idee e confuse, racconta gIANMARIA. Sicuramente la principale era quella di creare qualcosa che avesse una vita propria, qualcosa di non convenzionale e che non seguisse la canzone. Il risultato è un video che abbraccia il neorealismo, catturando la vita quotidiana di Carlo Patron, il protagonista del videoclip, mentre svolge il suo lavoro manuale di produzione di valigie.

Carlo Patron non è un regista, un attore o uno sceneggiatore, ma è tutte e tre le cose in questo video. Il risultato è un’affascinante fusione di musica e immagini, dove il neorealismo incontra l’intimità di Io ti conosco. Attraverso la musica e le immagini si crea un’esperienza coinvolgente che tiene gli spettatori incollati allo schermo per scoprire come si svilupperà la giornata di lavoro di Carlo… proprio perché l’effetto è straniante ci sentiamo catturati da questo essere totalmente fuori contesto.

A seguire potete vedere il video ufficiale del brano.

Io ti conosco rappresenta un dialogo intimo tra gIANMARIA e Madame, un’esplorazione delle loro personalità in uno scambio musicale che va oltre le parole. Il video diventa un viaggio emozionante nel cuore dell’intimità e della casualità.

Il videoclip arriva dopo un anno straordinario per gIANMARIA, protagonista al Festival di Sanremo 2023 e reduce da un tour che ha esplorato i principali club e festival italiani, mostrando la vasta gamma del suo mondo musicale.