“Io ti conosco” un dialogo intimo tra gIANMARIA e Madame diventa una canzone

gIANMARIA Io ti conosco testo e significato del brano con Madame.

Vengono dalla stessa città, Vicenza, e sono amici da diverso tempo. Eppure fino ad oggi gIANMARIA, artista rivelazione delle ultime edizioni di X Factor, e Madame, la donna con più copie certificate nell’era FIMI, avevano scritto insieme (“Popolare“, brano contenuto nell’album “Mostro” di gIANMARIA) ma non aveva mai duettato in un brano… ora è arrivato il momento.

gianmaria io ti conosco significato del brano con madame

Fuori da venerdì 24 novembre per Epic/Sony Music, “Io ti conosco” è un brano prodotto da Antonio Filippelli e Bias che esalta la personaità di gIANMARIA e Madame rendendolo uno scambio tra due anime che si incontrano e, soprattutto, si comprendono.

gIANMARIA lo racconta così:

“Io ti conosco è stata scritta più di un anno fa. Per me è un brano poetico ed elegante nella sua scrittura e nella scelta dei suoni. L’avevo iniziato da solo poi facendolo sentire a Francesca abbiamo deciso di metterci al lavoro insieme per terminarlo.

Il brano è un dialogo tra noi due, molto intimo, in cui ci diciamo cose che non ci saremmo mai detti se non in una canzone.

gianmaria io ti conosco testo del brano in featuring con madame

“Io ti conosco

Tu mi conosci

Tu mi sopporti

Tu mi ricordi”

testo completo in arrivo venerdì 24 novembre