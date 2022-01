Videointervista a gIANMARIA: " Fallirò...mi piace offrire i miei contenuti senza filtri ne ripensamenti"

gIANMARIA Fallirò è il primo album del cantautore diciannovenne lanciato dall’ultima edizione di X Factor dove si è classificato al secondo posto incantando il pubblico tanto con i suoi inediti (I Suicidi e Senza saliva) quanto con le cover, da Jenny è pazza ad Alexander Platz.

In occasione di questo importante traguardo siamo tornati ad intervistare, a due mesi dalla prima volta, gIANMARIA che si è aperto ancora una volta senza filtri, paure ne censure.

Gianmaria fallirò

Fallirò è il titolo di una delle canzoni contenute del disco, il brano manifesto perché, nonostante la giovane età, il cantautore ha le idee ben chiare… “si può fallire, gli artisti possono fallire, può essere quest’anno come l’anno prossimo… cosa c’è di male nel dire che fallirò, anzi è il momento in cui il cervello lavora di più per cambiare la situazione.”

Sono otto le tracce che compongono questa opera prima del cantautore. I due brani presentati a X Factor, il singolo Poeta in radio dal 14 gennaio, e altri 4 inediti, canzoni prodotte da Bias e Gianmarco Manilardi in veste di supervisore artistico.

Queste le canzoni che compongono la tracklist:

I Suicidi Fallirò Poeta Rapporti&Piante Senza saliva Sassi alla finestra Astronauti

Alla base di tutto il disco, si capisce con un ascolto approfondito, c’è l’amore… quello per la musica, per una persona… l’amore muove il mondo, anche a 19 anni. gIANMARIA non cerca ancora la canzone, la hit, il brano… ci sarà tempo, il suo obbiettivo oggi è scrive canzoni oneste, sincere piene delle sue verità e dei suoi dubbi… il contenuto oggi per il ragazzo è più importante del resto.





Scopritelo meglio con noi in questa nuova video intervista.

Videointervista