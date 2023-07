Giffoni Film Festival: video intervista a gIANMARIA “lo confesso, sono molto diretto, forse troppo’

Terzo giorno di Giffoni Music Concept è la volta di gIANMARIA che si è raccontato ai giffoners nel corso di una masterclass tenuta in Piazza Lumière prima del soundcheck, in attesa del concerto serale nell’ambito del Giffoni Music Concept.

“All’inizio i primi brani, quelli del primo Ep, li scrivevo da solo a casa, vivevo per i fatti miei e riuscivo a concentrarmi meglio – ha raccontato gIANMARIA -. Da due anni invece lavoro in studio con Gianmarco, il mio chitarrista. È una persona con cui mi trovo bene, abbiamo gli stessi gusti e lavoriamo in maniera molto veloce. L’ultimo disco l’ho scritto in pochissimo tempo. Ci mettiamo a suonare insieme e iniziamo a creare”.

“Ho iniziato a fare musica a 13 anni. Con i miei risparmi ho comprato la prima strumentazione tecnica e ho iniziato a fare le prime canzoni. Ho sempre avuto passioni passeggere, ma quando è arrivata la musica ho capito che volevo fare quello e basta, e così ho iniziato a farne sempre di più” e ha poi aggiunto: “I miei genitori mi hanno dato una grandissima spinta pur senza credere nella solidità di questa passione. Soltanto quando s’è stato X Factor hanno cominciato a crederci”.

Noi di Teen Social Radio di gIANMARIA artista, sappiamo praticamente tutto, ecco perchè il nostro speaker Angelo, nell’intervista ha provato a conoscere un po’ meglio il gIANMARIA persona.

GUARDA LA VIDEO INTERVISTA COMPLETA A GIANMARIA