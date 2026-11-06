Occhi pubblica venerdì 6 novembre il nuovo singolo PAROLACCE per Nigiri Records/Sony Music Italy. Il brano, disponibile in pre-save, è stato scritto da Occhi, composto insieme a Riccardo Lodi e prodotto da Francesco Landi.

Occhi, il significato di PAROLACCE

Occhi, tra i 15 finalisti di Sanremo Giovani 2026, racconta il momento in cui una storia diventa, nella fantasia del protagonista, qualcosa di molto più grande, con aspettative che vanno oltre la realtà.

Nel brano, in un clima di festa e fraintendimenti, bastano pochi bicchieri di vino rosso per sognare un futuro di coppia che esiste solo nella propria testa. Attraverso l’ironia e immagini surreali, il brano mostra il lato ingenuo e impacciato dell’innamoramento.

Chi è Occhi

Occhi, nome d’arte di Andrea Occhipinti, nasce a Lodi nel 2004. La sua musica affronta nostalgia, malinconia e relazioni autentiche, e dà voce a fragilità, solitudine e desiderio di ricominciare.

Nel 2025 entra nel roster di Nigiri e pubblica Maradona, Gran Casino e Due occhi come i tuoi. A fine anno viene selezionato tra i ventiquattro partecipanti di Sanremo Giovani con il singolo Ullallà, ma esce dopo la sfida contro Senza Cri.

Segue la collaborazione con chiamamifaro in Me l’hai detto tu, un dialogo intimo sui sentimenti e sulla tensione emotiva dopo un addio. Nel 2026 pubblica i singoli Origami e Carandirú.