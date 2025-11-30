30 Novembre 2025
di
Lorenza Ferraro
Interviste
30 Novembre 2025

Sanremo Giovani 2025, Occhi: “Con Ullallà provo a far luce su ciò che è buio”

Il brano ci fa sentire piccoli di fronte alle grandi domande della vita, ma anche profondamente capiti, nel semplice gesto di condividere un ballo

Interviste di Lorenza Ferraro
Sanremo Giovani 2025: "Ullallà", l'intervista a Occhi
Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da martedì 11 novembre, Ullallà (Nigiri / Sony Music Italy) è il brano con cui Occhi – all’anagrafe Andrea Occhipinti – martedì 2 dicembre calcherà per la prima volta il palco di Sanremo Giovani 2025, nel tentativo di accedere alla semifinale e staccare poi uno dei due pass per il Festival di Sanremo 2026.

Il brano, un valzer che rompe le regole del cantautorato pop moderno, “ci fa sentire piccoli di fronte alle grandi domande della vita, ma anche capiti nel profondo, nel semplice gesto di condividere un ballo, anche se incerto, con chi vive le nostre stesse paure quotidiane“.

Ed ecco che Ullallà si apre come una presa diretta in un dimenticato bar di provincia, con un’intro recitata da cui si sviluppa poi tutto il racconto: dalla voglia di innamorarsi tipica dei vent’anni alla fatica di crescere, con all’orizzonte un futuro incerto che non riesce però a spegnere la speranza.

Occhi cover Ullallà

SANREMO GIOVANI 2025: OCCHI, “ULLALLà” – L’INTERVISTA

Ai nostri microfoni Occhi ci ha parlato di Ullallà e di questa sua nuova avventura musicale, ma anche e soprattutto dei ragazzi della sua età: una generazione che inciampa e si perde, ma che resta comunque entusiasta, affamata di senso e capace di scorgere bellezza lì dove gli altri non guardano.

In un mondo utopistico del futuro, vorrei che tutti i ragazzi della mia età si possano sentire realizzati, perché sono convinto che ciascuno di noi ha dei talenti e il potenziale per germogliare.

Io adesso vado a cantare in televisione, ma non mi sento neanche lontanamente superiore a una persona che fa il lavoro più umile del mondo. 

Però, mi rendo conto che uno dei problemi della mia generazione è che, non solo abbiamo smesso di sognare in grande, ma abbiamo persino smesso di farci domande utili, come: Chi sono? Cosa voglio fare? Cosa voglio lasciare agli altri?”.

Qui, a seguire, la nostra video-intervista. Prendetevi del tempo per scoprire l’universo di Occhi.

Foto di copertina a cura di Tommaso Barbolini

All Music Italia

Cerca su A.M.I.