MV Killa svela la tracklist di LA CITTÀ CHE NON DORME, l’album in uscita venerdì 13 novembre per Warner Records / Warner Music Italy, in cui la città diventa un teatro a cielo aperto dove ognuno recita la propria parte dietro una maschera.

Il disco è stato preceduto dalla pubblicazione a sorpresa di PRIME BOY FREESTYLE e contiene cinque collaborazioni con Artie 5ive, Paky, Vale Lambo, Guè e Ntò. I featuring erano già stati anticipati dall’artista in alcune storie Instagram.

La città che non dorme di MV Killa: la notte, le maschere e il peso delle scelte

MV Killa sceglie la notte come palcoscenico in cui le identità si mescolano, le regole cambiano e ogni certezza può essere messa in discussione. Ogni scelta implica una rinuncia, e non sempre il personaggio che si interpreta coincide con la persona che si è.

Il disco non è ambientato in una città precisa: la città rappresenta la società, con ambizioni, desiderio di affermazione, fragilità e contraddizioni che appartengono a tutti.

Sul piano musicale MV Killa fa del flow, degli incastri e di una scrittura sfrontata e riconoscibile il suo tratto distintivo. Nell’album la sua attitudine rap incontra un sound aperto alle influenze internazionali.

La tracklist di La città che non dorme e i featuring

L’album è composto da tredici tracce e si apre con la title track La città che non dorme. Le collaborazioni con Artie 5ive e Paky sono inedite per MV Killa, mentre Guè era già stato ospite in ROOFTOP, contenuto nell’album Fede.

# Titolo Featuring 1 La città che non dorme 2 Ride or Die Artie 5ive 3 Tokyo 4 Nemic P Semp Paky 5 Senz ‘E Te 6 Ksfa 7 23 Vale Lambo 8 Bam Guè 9 Te Ne Vai 10 Tutto Passa 11 Certificato II 12 Mai Avut Pietà Ntò 13 Domani Un Altro Giorno

Chi è MV Killa: da Napoli al collettivo SLF

MV Killa, nome d’arte di Marcello Valerio, è nato a Napoli nel 1995. Si avvicina all’hip hop a 14 anni, crescendo tra il rap e le influenze d’oltreoceano.

Nel 2019 MV Killa esordisce in album con Giovane Killer e fonda il collettivo SLF (Siamo La Fam) con Lele Blade, Yung Snapp, Vale Lambo e Niko Beatz. Nel 2020 pubblica il joint album Hours con Yung Snapp, mentre nel 2022 arriva WE THE SQUAD Vol.1, il primo lavoro del collettivo.

Nel 2023 esce l’album solista Fede, che contiene ME VOGL BENE (feat. Geolier), ROOFTOP (feat. Guè) e STO CHIN (feat. MadMan & Gemitaiz). Lo stesso anno pubblica Replay con Clara, e nel 2024 collabora con Plug in T Chied Scus.

Foto di Matteo Pavone