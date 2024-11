“T Chied Scus”: Plug torna con un brano viscerale in collaborazione con MV Killa

Fuori da venerdì 15 novembre su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Plug featuring MV Killa, “T Chied Scus“, per Warner Music Italy.

Dopo l’ultimo brano “Coraggio“, uscito lo scorso 4 ottobre, il rapper torna con una nuova collaborazione, questa volta con uno dei nomi più conosciuti e talentuosi della scena urban napoletana, MV Killa.

“MV Killa ha centrato in pieno il tema del pezzo con una strofa in dialetto, cruda ma estremamente profonda. Fare un feat con lui è un passo molto importante per me, sono stato uno dei suoi primi fan, ho vissuto persino il suo passaggio da emergente a artista affermato. L’altro giorno ho ritrovato i messaggi che gli mandavo nel 2018: ci sono un sacco di storie in cui lo taggavo ascoltando la sua musica, gli avevo girato anche qualche provino. Collaborare con lui è un sogno che si realizza.” racconta Plug.

Il napoletano è il protagonista di questo nuovo brano, caratterizzato da un testo viscerale e una produzione delicata, onirica ed evocativa, curata come sempre dall’amico e collega TonyTheTif.

“T Chied Scus” ha un sapore agrodolce e racconta la fine di una relazione e la consapevolezza che arriva quando ci rendiamo conto che per ritrovare la felicità tutto quello che serve è chiudere i rapporti che non fanno più bene.