Plug torna a cantare in napoletano: fuori “Coraggio”, il suo nuovo singolo dedicato a chi ascolta ma soprattutto a chi fa musica

Dopo alcuni spoiler sui social negli scorsi giorni, il rapper Plug torna con “Coraggio“, un nuovo singolo che lo vede cantare in dialetto napoletano dopo tanto tempo, fuori oggi, venerdì 4 ottobre, per Warner Music Italy.

“Sono tornato a cantare in napoletano perché le cose che dico le sento profondamente. Quando un napoletano incontra una ragazza, le parla in italiano. Ma quando deve dichiararle il suo amore con tutto sé stesso, usa il dialetto. È la lingua diretta dell’anima.” racconta Plug.

Il giovane rapper, classe 2006, ha iniziato a scrivere all’età di 13 anni e ha già all’attivo diversi singoli di successo con milioni di streaming e un EP, “Cristallo“, prodotto in collaborazione con Tony The Tif, per Columbia Records Italy/Sony Music Italy. Il suo ultimo singolo prima del nuovo progetto è stato “Replay“, uscito lo scorso maggio.

plug, “CORAGGIO”: IL SIGNIFICATO DEL BRANO

Il nuovo brano del rapper Plug intreccia un ritornello urban con barre serrate e ricche di significato; il testo, che sembra essere una dichiarazione d’amore, è in realtà rivolto alla musica e alle emozioni che essa fa provare, sia quando la si ascolta che quando la si crea.

“Coraggio“, come quello che serve per mettersi a nudo ed esprimere un amore talmente grande da far perdere la testa, quell’amore ossessivo che nasce da una passione, come quello che prova il cantautore per la musica, che ti da molto ma allo stesso tempo può toglierti tutto in un attimo.

Serve coraggio a passare notti insonni a scrivere, creare, ripartire da zero, e quando tutto è pronto resta solo la speranza che i testi e la musica arrivino al cuore di chi ascolta, raggiungendo più persone possibile.

“Il cielo è la cosa più immensa che ci sia, ma può sembrare una prigione. Se guardi in alto, puoi vedere l’immensità o un tetto blu. Dipende da come scegli di vederlo. Per un periodo della mia vita ho visto solo un tetto, ora vedo l’immenso. Ma anche per questo ci vuole coraggio, perché è più facile immaginare una prigione e accettare i limiti. Una vita rassegnata è una vita senza coraggio.” continua il rapper.