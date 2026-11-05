Nikita presenta in anteprima il suo album d’esordio SmascherAMANDOMI, distribuito da Nike 111 Records e composto da 11 tracce, con uno show in programma il 12 novembre 2026 al Teatro La Creta di Milano alle 20. I biglietti sono già acquistabili.

Nikita e SmascherAMANDOMI: lo show per togliersi le maschere

Nikita porta in scena uno spettacolo immersivo, più di un semplice concerto, che mette al centro un percorso personale e il confronto con le proprie fragilità. L’obiettivo è liberarsi delle maschere imposte dalla società per trovare l’autenticità e imparare ad amarsi senza compromessi, come evocato dal titolo.

L’artista ha lavorato sul progetto per oltre un anno, unendo pop dance, ritmi tribal e ballad emozionanti. Le tracce costruiscono un percorso che attraversa esperienze e stati d’animo, mettendo in discussione il rapporto con la propria identità.

Sulla genesi del progetto, Nikita spiega: “Tutto è nato osservando la realtà. È nato dal bisogno di lasciare qualcosa di autentico mettendomi nuda in piazza in prima persona, soffrendo per l’assenza di purezza nei rapporti sentimentali e lavorativi, di fronte ad un mondo di apparenza senza sostanza, abbondanza di parole che dimentica i fatti, di identità costruite per mancanza di zebedei, di apatia sociale, sete di ricchezza e carestia di valori.”

L’artista prosegue: “È un album dove ogni brano è collegato all’altro facendoti così immergere nella dicotomia identitaria dove perdersi il gusto per la vita rincorrendo nella quotidianità un qualcosa che non ti rende felice diventa evidente.”

Nikita conclude: “Tuttavia a fine album regala la luce del tornare in superficie dopo un’immersione profonda, che ti permette di riprendere il respiro per affrontare la vita non più da pesce nella corrente, ma come uno squaletto consapevole.”

Insieme a Nikita sul palco ci saranno l’astrologa Terry Alaimo e il content creator Jacopo Malnati. Allo spettacolo collaboreranno anche la scuola Danzacolcuore e Walter Panzetti come direttore artistico, professionista con un’esperienza trentennale maturata anche sulle reti Rai e Mediaset.

Il singolo Fame di Fama

Nikita pubblica il 13 novembre 2026 il nuovo singolo Fame di Fama su tutte le piattaforme digitali, e con questo brano si chiude lo spettacolo. Il pezzo segna il passaggio dal voler essere qualcuno agli occhi degli altri alla piena consapevolezza di chi si è, senza rinunciare ai propri sogni.

Chi è Nikita

Nikita, all’anagrafe Nikita Pelizon, classe 1994, originaria di Trieste, è un’artista e personaggio televisivo. Dopo gli esordi nella moda, nel 2022 partecipa a Pechino Express e nel 2023 vince la settima edizione del Grande Fratello VIP.

Nello stesso anno Nikita pubblica il singolo Mojito, che entra nella Top 10 dance di iTunes, e nel 2024 il brano Unika, distribuito da ADA/Warner Music. Nel 2025 escono i singoli Maschere e Sei bella se, nel 2026 Son Questa e Amati Tu.