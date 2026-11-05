Il video di Ballerina di Shabel è online in anteprima su All Music Italia. Lo dirige Luca Angelini e al centro c’è una ballerina con i guanti da pugile. Il singolo è uscito il 30 ottobre per Alta Marea/Matrice17/Believe Italia.

Il video di Ballerina di Shabel: una ballerina con i guanti da pugile

Il video nasce da un’idea di Shabel e dello stesso Luca Angelini, con trucco e capelli di Giada Parlacino. La cantautrice lo descrive come la traduzione in immagini della canzone: “Il videoclip di Ballerina porta in vita in una sequenza di immagini quello che è il racconto della canzone in tutta la sua vulnerabilità e al contempo forza.”

Il simbolo scelto è la ballerina in guanti da pugile, e Shabel spiega il perché: “L’immagine della Ballerina con i guanti da pugile vuole essere l’emblema del pezzo che racconta come nella vita bisogna imparare a cadere e rialzarsi, con la forza di un pugile messo al tappeto e insieme la grazia di una vera ballerina.”

Sulle inquadrature e sul senso del racconto la cantautrice aggiunge: “Le inquadrature sono un gioco di luci e ombre, intime, cercano gli angoli dove si nasconde quella fragilità che poi si trasforma in forza. È un racconto che parla dell’accettazione di sé, del coraggio di abbracciare le proprie paure e debolezze per imparare a danzare con la vita con la leggerezza di chi ha attraversato ostacoli, fallimenti e ombre e ha trovato il modo di essere luce nonostante tutto.”

Ballerina: due età della stessa persona che si parlano

Ballerina è un brano electro-pop in cui parlano due età della stessa persona: nella prima strofa la bambina, nella seconda la donna adulta. Insieme toccano salute mentale, autostima e insicurezze, e usano la danza come metafora della vita.

Shabel lo ha presentato dal vivo sul palco di Spaghetti Unplugged all’Apollo di Milano e poi al festival Xmasters di Radio 105. Il singolo segue Aria, Puro Veleno, Tutto Brucia, che è uscito il 30 gennaio, e Amorexleriviste, i brani che hanno anticipato il suo progetto.

Chi è Shabel: dalla tv a Sanremo Junior, fino al Conservatorio

Shabel è una cantautrice milanese che ha cominciato come ballerina televisiva e a quindici anni ha partecipato a Sanremo Junior. Ha iniziato a scrivere in inglese, ha vissuto per un periodo a Londra e si è laureata al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.

Oggi Shabel lavora insieme a Thaurus a un progetto interamente in italiano, dove pop, urban e alternative pop si mescolano.

Il testo di Ballerina di Shabel

Stretto un Aquilone

La paura non cammina con me

il vuoto non ha un nome

Quando non lo sai descrivere

Diventano grandi

E smettono di ridere

tu che ti affanni

ancora non sai morire

Quando tutta la luce se ne va

Tutto se ne va con lei

Ho camminato senza gravità

Stando con le ali in mano.

Ballerina, è questo il coraggio?

Non deludermi

Corri via, ti stanno aspettando

Io ti aspetto qui

Ora che la luce mi illumina

C’è qualcosa che non va

Ho paura che il buio mi aspetti

per portarmi a casa

Quando tutta la luce se ne va

Tutto se ne va con lei

Ho camminato senza gravità

Stando con le mani in mano.

Ballerina, è questo il coraggio?

Non deludermi

Corri via, ti stanno aspettando

Io ti aspetto qui

Foto: ufficio stampa