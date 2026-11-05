Da martedì 3 novembre è disponibile in preorder la colonna sonora originale del film Il fuoco che ti porti dentro, realizzata da LA NIÑA e Alfredo Maddaluno e pubblicata da CAM Sugar/Picomedia.

La colonna sonora, vincitrice del Soundtrack Stars Award 2026 per la migliore colonna sonora alla Mostra del Cinema di Venezia, uscirà il 20 novembre in digitale e in vinile in tutti i negozi di dischi.

Il formato fisico LP nero da 180 grammi conterrà una versione esclusiva di Quanno Nascette Ninno. Il 20 novembre il brano sarà pubblicato anche come singolo digitale in una versione alternativa, disponibile su tutte le piattaforme. Sul sito di CAM Sugar è preordinabile anche il vinile autografato dagli artisti.

Il film Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, presentato in concorso all’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, uscirà nelle sale il 19 novembre.

La colonna sonora de Il fuoco che ti porti dentro

Per Alfredo Maddaluno e LA NIÑA, la colonna sonora segna il debutto nelle musiche per un lungometraggio. La cantante, che nel suo repertorio unisce le radici napoletane a sonorità contemporanee, firma le musiche originali di un film in concorso alla Mostra di Venezia, e secondo CAM Sugar è la prima compositrice italiana a riuscirci.

Le musiche accompagnano le scene e contribuiscono a far emergere le sfumature meno visibili dei personaggi. Il film, tratto dall’omonimo romanzo di Antonio Franchini, esplora il difficile rapporto tra una madre e un figlio, fatto di scontri e ferite.

I due musicisti hanno tradotto queste emozioni in note, dando voce alle tensioni, ai silenzi e alle memorie dei protagonisti. La colonna sonora unisce suoni elettronici, archi, percussioni e ritmi della tradizione folkloristica italiana.

La musica popolare napoletana incontra suggestioni d’avanguardia e il suono dialoga tra passato e presente, con richiami alla musica italiana degli anni Settanta e Ottanta.

Il racconto del progetto allo SLAM, il festival delle colonne sonore

LA NIÑA e Alfredo Maddaluno presenteranno l’opera sabato 12 dicembre, dalle 17:30 alle 18:30, durante la seconda edizione di SLAM, il Festival Internazionale delle Colonne Sonore. Il festival, organizzato da CAM Sugar e Triennale Milano, quest’anno si svolgerà dall’11 al 13 dicembre.

Durante l’incontro speciale dedicato al film, i due musicisti, entrambi autori di Sugar Music Publishing, ripercorreranno le scelte compositive e la creazione della colonna sonora del film.

La tracklist dell’LP

La colonna sonora è composta da nove tracce e include tre brani cantati da LA NIÑA: il singolo estratto Quanno Nascette Ninno, canto della tradizione partenopea da cui è nato il classico natalizio Tu scendi dalle stelle, la Ninna Nanna a cappella e ‘E Parole che chiude sia la colonna sonora sia il film.

# Titolo LATO A 1 Pastorale 2 Tarantella del Cappone 3 Lucine di Natale 4 Dentro al Fuoco 5 Diamoci del Tu LATO B 1 Quanno Nascette Ninno (versione esclusiva vinile) 2 Non mi Salvare 3 Ninna Nanna 4 ‘E Parole