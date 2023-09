Nel nuovo singolo di MV Killa, “Replay”, c’è Clara (che canta anche in napoletano)

Mv Killa sceglie Clara, cantautrice e attrice, per il suo nuovo singolo intitolato “Replay” e fuori dal 29 settembre 2023 per Warner Music Italy.

Il rapper, considerato tra i maggiori talenti della scena rap partenopea e non solo, decide di affiancarsi alla voce diventata nota per “Origami all’alba“, brano contenuto in Mare fuori, serie tv che la vede anche tra le protagoniste.

In questo brano le voci dei due si alternano in un botta e risposta nelle strofe e si incastrano perfettamente nel ritornello, dove anche Clara canta in napoletano. Il tutto condito con sonorità da club.

MV KILLA parla così di questa canzone:

“È un singolo super easy, con sonorità e contenuto molto spensierati. Va dritto al punto ed è proprio questa la sua essenza. Con CLARA c’è stata subito una bella intesa e nel pezzo si sente“.

Queste invece le parole di Clara, artista che secondo voci sempre più insistenti potrebbe provare a calcare il palco del Festival di Sanremo passando da Sanremo Giovani:

“Sono molto felice di questa collaborazione, MV Killa è un artista che stimo.

Quando ho ascoltato ‘Replay’ la prima volta mi è venuto spontaneo scrivere subito la mia strofa. Il giorno dopo avevo già mandato la mia idea a Marcello, ci siamo visti in studio e c’è stata fin da subito sintonia e complicità nella creazione del pezzo. Avevamo la stessa visione.”

“Replay” così come il precedente singolo, “Makai“, va ad aggiungersi alla tracklist digitale del terzo album di MV Killa, “Fede“.