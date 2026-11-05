MACE torna con il suo nuovo album SANGHA, disponibile da venerdì 27 novembre 2026 per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy. Il disco uscirà su tutte le piattaforme digitali e nei formati fisici CD e vinile, anche in versione autografata.

Chi acquisterà l’edizione limitata del vinile autografato avrà accesso alla listening session in anteprima prevista per il 25 novembre a Milano. L’album si può pre-salvare e pre-ordinare.

Dal disco è stato estratto il singolo CATTIVE ABITUDINI, con Salmo e Colapesce, uscito a maggio.

MACE, il significato di SANGHA

La parola Sangha deriva dal sanscrito e significa “comunità”, l’idea attorno a cui si sviluppa l’intero disco. Per MACE questo concetto rappresenta una rete aperta di sostegno reciproco, un campo magnetico nato dall’inclinazione naturale ad avvicinarsi agli altri.

La comunità immaginata da MACE è un cerchio con nessuno al centro e l’esatto contrario del fare tutto da soli.

L’artista ha spinto ancora oltre il metodo di lavoro collettivo usato per il precedente album MĀYĀ. Per tre settimane oltre 60 persone tra musicisti, cantanti, rapper, poeti, artisti visivi e amici si sono alternate in una residenza in Toscana, con la scrittura mescolata alla vita senza orari e schemi predefiniti.

Il metodo richiede di fidarsi dell’intuito degli altri, ascoltare, condividere uno spazio e chiedere aiuto.

MACE spiega: “Mi sono circondato di persone magiche ma molto diverse tra loro, che ho selezionato con cura per il loro talento ma anche per la loro energia. Volevo ricreare un piccolo caos autoregolamentato, dare vita a degli intrecci che potessero durare nel tempo e generare nuovi pensieri.”

L’artista aggiunge: “Se Māyā suggeriva la grande illusione umana di essere entità separate, Sangha è un invito più concreto alla risonanza e all’unione tra le persone, un grido per la sopravvivenza dello spirito collettivo.”

Per MACE uno dei ruoli dell’arte è creare e presentare mondi alternativi, per porre una domanda semplice e radicale: è questo il mondo che vuoi? SANGHA risponde con un invito all’unione in tempi disconnessi e individualisti.

Quanto AMI MACE? Qui voti MACE come artista, nel complesso: non questo articolo né un singolo brano. Il tuo voto entra in AMI Charts, la classifica degli artisti votata dai lettori, che esce ogni sabato. Il tuo voto Vota

Foto di Asia Michelazzo