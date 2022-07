Giovapiùgiova pubblica “Animali notturni”. Nel disco anche Priestess, Sina e Gemello

È fuori dall’1 luglio per Harsh Times Records / Island Records il nuovo disco di Giovapiùgiova, Animali notturni.

Giovapiùgiova, nome d’arte di Giovanni Secci classe ’96, nato e cresciuto a Firenze ma poi trasferitosi a Roma.

Ed è lì che incontra Grindalf Producer con cui inizia stabilmente a collaborare pubblicando diversi album, singoli ed EP sotto il nome di Drax, nel 2020 pubblica l’album GIOVA + GIOVA da cui ha inizio un nuovo percorso che lo porta alla firma con la Harsh Times Records. Ad aprile 2021 esce Pezzi di Noi, il suo primo brano per la nuova etichetta, seguito dal brano Cellophane.

Dopo il primo singolo lanciato nel 2022, Sarebbe bello, arriva ora il suo nuovo album, animali notturni. Alla produzione ovviamente Grindalf, romano classe ’96, con un sound che mette le radici nell’Hip Hop, nel punk di Washington e nella musica elettronica breakbeat più sperimentale. Il produttore, oltre ad aver collezionato nel corso della sua carriera passaggi nelle radio internazionali, ha lavorato con MadMan e Gemitaiz.

Giovapiùgiova ANIMALI NOTTURNI

L’artista definisce il suo nuovo disco un “bestiario” composto di 10 tracce attraverso cui prende vita la sua dimensione notturna, dimensione in cui gli animali diventano un simbolo per tutto ciò che è istinto, emozioni primarie (come la paura), sopravvivenza, in un mondo in cui sogni e incubi si mescolano con ricordi e realtà.

Animali notturni è il diario di un viaggio solitario che ha come meta la fuga dalle difficoltà e dal dolore, ma non mancano tracce più aperte e luminose. Ecco come lo racconta Giovapiùgiova:

Questo disco è un viaggio dentro me stesso, dentro la mia parte più inconscia. Un dialogo interiore, tra sogni, amore, ricordi e presente. Animali notturni significa agire di istinto, avere paura; muoversi furtivamente tra i predatori significa solitudine. Animali Notturni è per me guidare di notte su un’autostrada vuota, illuminata solo dalla luna e dai fari dell’auto, il modo migliore per scappare lontano dalle cose che ci fanno male

Nell’album trovano spazio collaborazioni con Priestess, Sina e Gemello.

Il Producer, Grindalf, aggiunge alle parole di Giovapiùgiova:

Le produzioni sono una formula alchemica composta da distorsori e fotografie di esperienze condivise durante il viaggio dell’album. Abbiamo trasmutato degli animali in frequenze per ritrasformarci in animali. Non c’è un genere specifico di rifermento, ci piace essere liberi e stare fuori dalla griglia.

Ecco la tracklist e l’ascolto del disco.