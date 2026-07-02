Afterhours tornano dal vivo nel 2027 con QUELLO CHE NON C’È – TOUR 2027, una serie di concerti tra Europa e Italia pensata per celebrare due anniversari della band: i quarant’anni dal primo 45 giri My Bit Boy e i venticinque anni dell’album Quello che non c’è.

Il tour partirà a gennaio da Amsterdam e proseguirà tra Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino e Zurigo, prima delle date italiane nei club, nei teatri e nei palazzetti. In calendario anche doppi appuntamenti a Nonantola, Roma e Milano.

Afterhours concerti 2027: le date del tour

Data Location Città 12 gennaio 2027 Melkweg Amsterdam 13 gennaio 2027 La Madeleine Bruxelles 15 gennaio 2027 Islington Assembly Hall Londra 17 gennaio 2027 Bal Chavaux Parigi 19 gennaio 2027 SO36 Berlino 22 gennaio 2027 Vox Club Nonantola (MO) 23 gennaio 2027 Vox Club Nonantola (MO) 26 gennaio 2027 Volkshaus Zurigo 29 gennaio 2027 Teatro Clerici Brescia 30 gennaio 2027 Gran Teatro Geox Padova 2 febbraio 2027 Teatro Cartiere Carrara Firenze 5 febbraio 2027 Teatro della Concordia Venaria Reale (TO) 11 febbraio 2027 Casa della Musica Napoli 13 febbraio 2027 Pala BCC Romagnolo Cesena 17 febbraio 2027 Atlantico Roma 18 febbraio 2027 Atlantico Roma 24 febbraio 2027 Alcatraz Milano 25 febbraio 2027 Alcatraz Milano

Il tour per i 25 anni di Quello che non c’è

Quello che non c’è è stato pubblicato nel 2002, dopo due album centrali nel percorso degli Afterhours: Hai paura del buio? e Non è per sempre.

Con quel disco la band milanese ha portato al centro del proprio repertorio una scrittura più cupa e diretta, distante dall’ironia tagliente di alcuni lavori precedenti e più concentrata su inquietudine, disillusione e rifiuto della realtà circostante.

Il tour 2027 riporterà quindi sul palco un album che resta uno dei passaggi più riconoscibili della discografia degli Afterhours, insieme al racconto dei quarant’anni di attività iniziati nel 1987 con My Bit Boy.

Gli Afterhours tornano live dopo Ballate per piccole iene

La nuova tournée arriva dopo il tour dedicato ai vent’anni di Ballate per piccole iene, che ha riportato gli Afterhours davanti al pubblico con una formazione composta da Manuel Agnelli, Andrea Viti, Dario Ciffo, Giorgio Prette e Giacomo Rossetti.

La stessa formazione sarà sul palco anche per il QUELLO CHE NON C’È – TOUR 2027, con Manuel Agnelli alla voce e chitarra, Andrea Viti al basso, Dario Ciffo al violino e alla chitarra, Giorgio Prette alla batteria e Giacomo Rossetti come polistrumentista.

Biglietti per il tour 2027 degli Afterhours

I biglietti per i concerti degli Afterhours nel 2027 sono disponibili su MC2Live, Vivaticket e nei circuiti autorizzati.

Foto: Videozone