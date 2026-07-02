2 Luglio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
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2 Luglio 2026

Afterhours tornano live nel 2027 tra Europa e Italia con Quello che non c’è

Il tour celebra i 25 anni di Quello che non c’è e i quarant’anni dal primo 45 giri della band.

Tour di Oriana Meo
Gli Afterhours in concerto durante il tour 2027 dedicato a Quello che non c'è
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Afterhours tornano dal vivo nel 2027 con QUELLO CHE NON C’È – TOUR 2027, una serie di concerti tra Europa e Italia pensata per celebrare due anniversari della band: i quarant’anni dal primo 45 giri My Bit Boy e i venticinque anni dell’album Quello che non c’è.

Il tour partirà a gennaio da Amsterdam e proseguirà tra Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino e Zurigo, prima delle date italiane nei club, nei teatri e nei palazzetti. In calendario anche doppi appuntamenti a Nonantola, Roma e Milano.

Afterhours concerti 2027: le date del tour

Data Location Città
12 gennaio 2027 Melkweg Amsterdam
13 gennaio 2027 La Madeleine Bruxelles
15 gennaio 2027 Islington Assembly Hall Londra
17 gennaio 2027 Bal Chavaux Parigi
19 gennaio 2027 SO36 Berlino
22 gennaio 2027 Vox Club Nonantola (MO)
23 gennaio 2027 Vox Club Nonantola (MO)
26 gennaio 2027 Volkshaus Zurigo
29 gennaio 2027 Teatro Clerici Brescia
30 gennaio 2027 Gran Teatro Geox Padova
2 febbraio 2027 Teatro Cartiere Carrara Firenze
5 febbraio 2027 Teatro della Concordia Venaria Reale (TO)
11 febbraio 2027 Casa della Musica Napoli
13 febbraio 2027 Pala BCC Romagnolo Cesena
17 febbraio 2027 Atlantico Roma
18 febbraio 2027 Atlantico Roma
24 febbraio 2027 Alcatraz Milano
25 febbraio 2027 Alcatraz Milano

Il tour per i 25 anni di Quello che non c’è

Quello che non c’è è stato pubblicato nel 2002, dopo due album centrali nel percorso degli Afterhours: Hai paura del buio? e Non è per sempre.

Con quel disco la band milanese ha portato al centro del proprio repertorio una scrittura più cupa e diretta, distante dall’ironia tagliente di alcuni lavori precedenti e più concentrata su inquietudine, disillusione e rifiuto della realtà circostante.

Il tour 2027 riporterà quindi sul palco un album che resta uno dei passaggi più riconoscibili della discografia degli Afterhours, insieme al racconto dei quarant’anni di attività iniziati nel 1987 con My Bit Boy.

Gli Afterhours tornano live dopo Ballate per piccole iene

La nuova tournée arriva dopo il tour dedicato ai vent’anni di Ballate per piccole iene, che ha riportato gli Afterhours davanti al pubblico con una formazione composta da Manuel Agnelli, Andrea Viti, Dario Ciffo, Giorgio Prette e Giacomo Rossetti.

La stessa formazione sarà sul palco anche per il QUELLO CHE NON C’È – TOUR 2027, con Manuel Agnelli alla voce e chitarra, Andrea Viti al basso, Dario Ciffo al violino e alla chitarra, Giorgio Prette alla batteria e Giacomo Rossetti come polistrumentista.

Biglietti per il tour 2027 degli Afterhours

I biglietti per i concerti degli Afterhours nel 2027 sono disponibili su MC2Live, Vivaticket e nei circuiti autorizzati.

Foto: Videozone

Acquista i biglietti del QUELLO CHE NON C’È – TOUR 2027 degli Afterhours

Biglietti su TicketOne

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