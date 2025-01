Afterhours in estate in tour per i 20 anni di Ballate per Piccole Iene. Scopri dove

L’album Ballate per Piccole Iene degli Afterhours compie 20 anni e uno degli album più iconici e rappresentativi della musica italiana, sarà ristampato in primavera in un’edizione speciale in uscita per USM / Universal Music Italia.

Manuel Agnelli ha deciso di tornare sul palco con la band di allora, composta da Andrea Viti (basso), Dario Ciffo (violino, chitarra) e Giorgio Prette (batteria), e dichiara:

“Qualche mese fa, quando è emersa la possibilità di ripubblicare ‘Ballate per Piccole Iene’ continuavo a raccogliere richieste di ascoltarlo di nuovo live, integralmente.

È stato in quel momento che mi è venuta l’idea che suonarlo dal vivo, con la band di allora, avrebbe dato un senso più profondo al tutto. È bastata una telefonata ai compagni di strada di quella stagione.

Dopo due ore, la band era di nuovo riunita”

“Questa è un po’ la “magia” del progetto Afterhours.

È stato così tante cose, ha avuto così tante formazioni, che ti permette di rimetterti in strada senza contattare la nostalgia ma solo energie nuove”.

La storica formazione degli Afterhours sarà in tour in estate per 16 date.

AFTERHOURS – BALLATE PER PICCOLE IENE TOUR 2025

26 giugno – Bologna – Sequoie Music Park

28 giugno – Firenze – Anfiteatro Delle Cascine Ernesto De Pascale

2 luglio – Genova – Balena Festival – Porto Antico

3 luglio – Torino – Flowers Festival

6 luglio – Roma – Roma Summer Fest – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Cavea

8 luglio – Milano – Carroponte

9 luglio – Padova – Sherwood Festival

15 luglio – Brescia – Brescia Summer Music – Arena Campo Marte

19 luglio – Pordenone – Pordenone Blues & C. Festival

23 luglio – Napoli – Noisy Naples Fest – Arena Flegrea

25 luglio – Servigliano (FM) – NoSound Fest – Parco Della Pace

26 luglio – Bellaria Igea Marina (RN) – Beky Bay

1 agosto – Cagliari – TBA

3 agosto – Assisi (PG) – Rocca Maggiore

8 agosto – Locorotondo (BA) – Locus Festival

13 agosto – Zafferana Etnea (CT) – Anfiteatro Falcone e Borsellino

Ballate per Piccole Iene

Ballate per Piccole Iene è stato pubblicato nel 2005 da Mescal e, distribuito in tutto il mondo nella sua versione inglese da One Little Indian.

L’album raggiunse il secondo posto nelle classifiche di vendita italiane e portò gli Afterhours in tour in Europa, negli Stati Uniti, in Canada e Cina.

La sua copertina iconica è realizzata in quattro versioni con foto di Guido Harari e artwork di Thomas Berloffa.

