Giordana Angi – Scheda artista, biografia, discografia e collaborazioni

Giordana Angi è una cantautrice e produttrice italo-francese, nota per la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi e per il suo talento autorale. In questa scheda artista ripercorriamo la biografia di Giordana Angi, la sua discografia completa, le canzoni più famose e le collaborazioni più importanti. Una figura chiave nel panorama musicale italiano, sia come interprete che come autrice per altri artisti.

Chi è Giordana Angi? Biografia

Giordana Angi nasce a Vannes, in Bretagna, il 12 gennaio 1994. Cresciuta tra Italia e Francia, si trasferisce ad Aprilia dove comincia a studiare chitarra classica, canto jazz e pianoforte. Dopo il liceo classico, si iscrive a Lettere e Filosofia. Nel 2012 debutta a Sanremo Giovani con il brano Incognita poesia. La svolta arriva nel 2018 con l’ingresso ad Amici, dove si classifica seconda e vince il Premio della Critica. Da allora pubblica progetti discografici in più lingue, duetta con artisti internazionali come Sting e firma con Warner Music Italy nel 2024.

Nome d’arte

Giordana Angi utilizza il suo vero nome. Il cognome “Angi” è autentico e non frutto di una scelta artistica.

Giordana Angi discografia

Partecipazioni a Sanremo

Festival di Sanremo 2012 – Sezione Giovani con Incognita poesia

Festival di Sanremo 2020 – 20º posto con Come mia madre

Giordana Angi autrice: canzoni scritte per altri

Fiorella Mannoia – Libri usati

– Libri usati Tiziano Ferro – Buona (cattiva) sorte, Accetto miracoli, Casa a Natale, Seconda pelle

– Buona (cattiva) sorte, Accetto miracoli, Casa a Natale, Seconda pelle Nina Zilli – Senza appartenere

– Senza appartenere Alessandra Amoroso – Il nostro tempo

– Il nostro tempo Alberto Urso – Accanto a te, Solo con te

– Accanto a te, Solo con te Deddy – 0 passi, Mentre ti spoglio

– 0 passi, Mentre ti spoglio Luigi Strangis – Tienimi stanotte, Niente a parte te

– Tienimi stanotte, Niente a parte te Martina Giovannini – Da quando non ho smesso di amarti

– Da quando non ho smesso di amarti Sissi – Dove sei

– Dove sei Alex Wyse – Non siamo soli

– Non siamo soli Carmen Ferreri – Più forti del ricordo

– Più forti del ricordo Francesco Bertoli – Geloso

– Geloso Nicolò Filippucci – Cuore bucato

Collaborazioni

Loredana Bertè – Tuttapposto

– Tuttapposto Sting – Il nostro amore

– Il nostro amore Pascal Obispo – J’étais pas fait pour le bonheur

– J’étais pas fait pour le bonheur Shaggy – Con questa luce

– Con questa luce Alberto Urso – Oltre mare

Giordana Angi canzoni famose

Ultimo aggiornamento: aprile 2025. Segnalazioni: redazione@allmusicitalia.it