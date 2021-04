Fuori “Tutt’apposto” il duetto di Giordana Angi con Loredana Bertè (testo e audio)

Giordana Angi Tutt’apposto testo significato e audio del nuovo brano in duetto con Loredana Bertè.

È uscito il primo singolo estratto dal nuovo album di Giordana, Mi muovo, in uscita per Virgin Records il 14 maggio (qui tracklist e duetti del disco).







Giordana Angi Tutt’apposto testo significato e audio

“Loredana che per me è passato, presente e futuro della musica italiana.

A marzo 2020, quando il mondo si è fermato, sono potuta scendere da un treno che andava troppo veloce per poter immergermi nella calma della mia casa. Sono cambiata radicalmente. La solitudine può essere vista in molti modi, per me serve a specchiarsi con la profondità del nostro animo e dare vita a un’evoluzione, chiedendosi dove si vuole andare e perché. Le mie canzoni nascono d’istinto, mi servono a buttare giù le emozioni. Ho messo su carta la mia voce e le mie idee, con un senso di libertà mai avuto finora, senza troppe linee guida. Le 10 canzoni che andranno a comporre la tracklist di Mi Muovo sono frutto di questo cambiamento e raccontano Giordana a 360 gradi, da una nuova prospettiva e presa di coscienza.”

Testo e audio

(Di Giordana Angi, Antonio Iammarino e Loredana Bertè

Prodotto da Zef)

Staremo tutti appiccicati

che ce lo leggi in faccia

vogliamo stare appiccicati

che ci toccano le braccia

ci metteremo tutti in fila

in fila per la fila

si paga pure il sole

se arriva anche quest’anno

E ritorniamo nelle strade

siamo migliori anche a ballare

allora twist twist

e allora twist again

E’ tutt’apposto, tutt’apposto

con il cuore e le ossa rotte

ma va tutto bene, si tutto bene

e vado a destra poi a sinistra

e se sto male faccio festa, senza di te

e anche senza di me

è tutt’apposto, tutt’apposto

con il cielo e il naso rotto

ma va tutto bene

Perchè la vita è troppo breve

per fare tutti i giorni quello che non ti conviene

e credere ai ritorni

io mi tesserò una tela

una tela per la vela

si paga pure il tempo

e non te lo ridanno

E ritorniamo nelle strade

siamo migliori anche a ballare

allora twist twist

e allora twist again

E’ tutt’apposto, tutt’apposto

con il cuore e le ossa rotte

ma va tutto bene, si tutto bene

e vado a destra poi a sinistra

e se sto male faccio festa, senza di te

e anche senza di me

è tutt’apposto, tutt’apposto

con il cielo e il naso rotto

ma va tutto bene

E’ tutt’apposto, tutt’apposto

con il cuore e le ossa rotte

ma va tutto bene, si tutto bene

e vado a destra poi a sinistra

e se sto male faccio festa, senza di te

e anche senza di me

è tutt’apposto, tutt’apposto

con il cielo e il naso rotto

ma va tutto bene

sì tutto bene

è tutt’apposto, tutt’apposto

con il cuore e le ossa rotte

ma va tutto bene, si tutto bene