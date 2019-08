Giordana Angi Stringimi più forte testo e audio del nuovo singolo

Giordana Angi Stringimi più forte testo e audio. È uscito negli store di musica digitale e sulle piattaforme streaming il nuovo singolo di Giordana Angi, Stringimi più forte brano che anticipa il secondo album della cantante in uscita nei prossimi mesi per Virgin Records.

Il nuovo album della cantautrice vincitrice del Premio della critica all’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi arriverà per la precisione nel mese di ottobre prossimo come anticipato proprio da All Music Italia qui.

Giordana Angi è reduce dal successo del suo primo album, Casa, certificato con il disco d’oro (stesso traguardo conseguito dal primo singolo estratto, l’omonimo Casa).

Stringimi più forte anticipa un disco che sarà composto (sempre come da indiscrezione di All Music Italia) da 10 nuove canzoni tutte scritte dalla sola Giordana ad eccezione di Sempre pronti a giudicare firmato con Principe, Manuel Finotti e Carlo Avarello.

Nello stesso mese di uscita del disco Giordana Angi terrà due concerti, il 6 ottobre all’Alcatraz di Milano mentre l’11 ottobre sarà la volta dell’Atlantico di Roma.

Ecco come Giordana ha presentato il nuovo brano su Instagram accompagnandolo con la foto che vede qui sotto….

“Questa foto è stata scattata il giorno in cui ho cominciato a scriverla, qui stavo facendo la bozza dell’arrangiamento e penso che gli autori se lo ricordino bene quel giorno poiché non facevo altro che cantarla e cantarla, tanto che, dopo poche ore, già la conoscevano tutti a memoria.



Ricordo la scrissi di getto e poi lasciai passare qualche giorno: avevo paura stessi provando sensazioni gonfiate dall’entusiasmo.



La risentii, mi convinsi e cominciai a cucire ogni dettaglio come fosse un vestito, amando ogni parola come fosse pelle, cantandola come fosse l’ultima volta che avrei potuto farlo.



È una canzone d’amore, di quelle che vorrei facessero sorridere e dessero voglia d’ amare.



Non mi posso dimenticare di quei giorni. Devo tanto a quel periodo. E ringrazio ancora i tempi e gli spazi che avevo in casetta.



Ricordo quanto non vedevo l’ora di farvela sentire ed ora eccolo qua, neanche 3 mesi dopo ed è il singolo che anticipa l’album, assurdo! Se potete immaginare qualcosa, può accadere.



Se vi farà star bene almeno 1/4 di quanto ha fatto star bene a me, beh, forse, avrò fatto quel che devo.

Vi amo”

GIORDANA ANGI STRINGIMI PIÙ forte testo e audio

(Testo e musica di Giordana Angi)



Com’è che mi dicevi

per sapere amare

non basta chiamarsi amore

bene, Io per te vorrei essere pazienza

in ogni dettaglio di te

in ogni dettaglio di te

Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore

come sicuro, sicuro, sicuro il posto dove voglio stare con te

qui dove vorrei morire

Stammi più vicino

stringimi più forte solo per stanotte

inganniamo la sorte

con te ogni ansia si stanca

si annoia di combattere e se ne va

ora stringimi più forte

stammi più vicino solo per stanotte

inganniamo il destino

la felicità credo che abbia a che fare con te

Com’é che mi dicevi

per essere felici bastan poche cose

bene io non vorrei mai, mai

fare a meno di te

mai fare a meno di te

Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore

come sicuro, sicuro, sicuro il posto dove voglio stare con te

qui dove vorrei morire

Stammi più vicino

stringimi più forte solo per stanotte

inganniamo la sorte

con te ogni ansia si stanca

si annoia di combattere e se ne va

ora stringimi più forte

stammi più vicino solo per stanotte

inganniamo il destino

la felicità credo che abbia a che fare con te

Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro è il mio amore

come sicuro, sicuro, sicuro è il posto dove voglio stare con te

lì dove vorrei morire

Stammi più vicino

stringimi più forte solo per stanotte

inganniamo la sorte

con te ogni ansia si stanca

si annoia di combattere e se ne va

ora stringimi più forte

stammi più vicino solo per stanotte

inganniamo il destino

la felicità credo che abbia a che fare con te