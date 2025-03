Luk3: il percorso tortuoso dell’allievo fino all’accesso al Serale di Amici 24

Nel Pomeridiano di Amici 24 andato in onda domenica 9 marzo, sono state consegnate le ultime maglie per il Serale, anche se la puntata si è conclusa senza far vedere la consegna della maglia ad alcuni allievi che, secondo le anticipazioni (qui le nostre), otterranno la maglia d’oro: uno tra loro è proprio Luk3.

L’accesso al Serale di Luk3 e di alcuni dei suoi compagni quindi è semplicemente rimandato alla settimana a venire, durante le puntate del Quotidiano. Prima di riassumere il suo percorso all’interno della Scuola, facciamo un passo indietro.

LUK3: IL SUO PERCORSO AD AMICI 24

Prima di entrare ad Amici 24, Luk3 era già conosciuto sia sui social che musicalmente. Infatti, una delle sue ultime hit è stata Tutta Rosa, brano in collaborazione con Ascanio (ex concorrente di Amici 22) che è andato in pochissimo tempo virale su TikTok, contando oggi oltre 1 milione 700mila stream. Ha poi pubblicato una versione spagnola insieme a VYPERR.

Il primo singolo risale al 2022, Dai Miei Occhi, mentre un’altra canzone andata virale sui social è stata Paola, singolo di Nocta con il quale ha collaborato e che oggi conta quasi 700mila stream.

Una volta entrato nella Scuola, il suo percorso è stato pieno di alti e bassi, sia a livello personale che dal punto di vista delle esibizioni. Durante la prima puntata, Rudy Zerbi decide di non prendere Luk3 in squadra, mentre Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli se lo contenderanno. Il ragazzo finirà poi nella squadra della Cuccarini. È evidente come questo sia uno scenario completamente opposto a ciò a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi.

Infatti, Anna Pettinelli è stata un enorme ostacolo per l’ottenimento della maglia del Serale per Luk3, con pareri negativi e critiche. Nei mesi scorsi, infatti, ha dovuto affrontare numerose sfide con il rischio eliminazione o a compiti piuttosto difficili. Al contrario, Rudy Zerbi ha iniziato a difenderlo e apprezzarlo.

Anna Pettinelli, inoltre, aveva dato a Luk3 un “no” definitivo per l’accesso al Serale, anche se poi cambia idea e permetterà all’allievo di ottenere la maglia d’oro.

Durante le prime puntate Luk3 non spicca, finendo in sfida fin dalla quinta puntata del Pomeridiano dove Amadeus ha giudicato la gara di Canto (si vocifera una sua possibile presenza nella giuria del Serale in partenza sabato 22 marzo). Con il passare delle puntate – e grazie all’uscita del suo primo singolo Parigi in motorino – l’allievo inizia a farsi spazio.

LUK3 E LA STORIA CON UNA BALLERINA

Durante la sua permanenza ad Amici 24, Luk3 ha avuto una storia con la ballerina Alessia. La produzione ha scelto di tenere nascosta questa relazione fino a poche settimane fa, forse a causa del fatto che il ragazzo fosse minorenne (ha compiuto 18 anni settimana scorsa). I social non hanno accolto bene questa scelta, dove molte persone hanno pensato a tutto ciò come un tentativo di accedere al Serale “sfruttando” questa situazione.

L’entrata in casetta della ballerina Raffaella crea litigi e situazioni poco piacevoli tra Luk3 e Alessia, rendendo quindi nota la storia tra i due ragazzi attraverso diversi daytime.

LUK3 E IL NUOVO SINGOLO “PIANGI”

Dopo l’uscita del suo secondo inedito Valentine il 14 gennaio, che non riesce a ripetere lo stesso successo di Parigi in motorino, Luk3 trascorre diverse settimane in cui mette in dubbio la sua permanenza ad Amici 24, le sue scelte e tutto ciò che lo circonda.

Uno dei tanti pensieri che il ragazzo aveva per la testa era il fatto che avesse voglia di dimostrare di saper cantare altro oltre ai brani “scanzonati”. A questo proposito, la produzione gli regala l’opportunità di uscire con un nuovo singolo il 28 gennaio, Piangi, una ballad introspettiva.