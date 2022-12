Ascanio: Margot batte gli inediti degli altri concorrenti di Amici 22

Ascanio sarà anche stato uno dei primissimi concorrenti di Amici 22 ad essere stato eliminato da questa edizione del talent ancora in corso, eppure è già uno dei più fortunati in assoluto. Con “fortuna” ci riferiamo al grande successo che il suo singolo inedito, Margot, si è guadagnato in queste settimane su tutte le principali piattaforme di streaming.

Ad Ascanio è bastato un pezzo appena per battere l’agguerrita concorrenza dei suoi colleghi compagni di avventura ad Amici, che nonostante siano ancora all’interno della scuola non sono riusciti a battere i numeri del suo pezzo inedito. Ad oggi, 27 dicembre, Margot ha guadagnato su Spotify infatti oltre 2.141.854 streaming.

Si tratta di numeri davvero importanti, trainati neanche a dirlo dal successo su TikTok. Ad oggi sono centinaia i video sulla piattaforma amatissima dai giovanissimi fan della trasmissione ad avere come sottofondo Margot. Non c’è da stupirsi, in ogni caso: il pezzo dopo tutto ha un incedere accattivante e orecchiabile che lo rende davvero perfetto per balletti e clip virali.

Amici 22: Ascanio batte gli altri cantanti, i loro numeri su Spotify a confronto

Come sono messi, nel frattempo, i concorrenti di questa edizione del talent di Maria De Filippi?

Il concorrente che tallona Ascanio più da vicino è attualmente Wax, che con la sua Turista per sempre ha guadagnato ad oggi 1.938.741 stream su Spotify. A seguire ci sono Aaron, fermo a 1.533.847 stream con la sua Universale, mentre Scarabocchi di Niveo non è ancora riuscita a sfondare la soglia del milione (ha per ora 990.883 stream).

A seguire in questa ideale classifica troviamo NDG che ha ottenuto 777.709 stream grazie a Fuori; dietro ci sono Tommy Dali che ha ottenuto fino ad oggi 739.083 stream (con Male), Federica ferma a 375.157 stream con Meno sola, e infine Piccolo G, che ad oggi con Solo mia ha ottenuto 496.202 stream. Sono tutti numeri ovviamente provvisori e destinati a cambiare nel corso delle prossime settimane.