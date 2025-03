Amici 24, le anticipazioni della ventiduesima puntata con Noemi, Fedez e Rkomi

Amici 24, le anticipazioni della ventiduesima puntata del Pomeridiano, in onda domenica 9 marzo.

Domenica 9 marzo, alle ore 14.00, su Canale 5 andrà in onda la ventiduesima puntata del Pomeridiano di Amici 24, con ospite musicale Rkomi e Petit, che canteranno rispettivamente Il Ritmo Delle Cose e Mezzanotte.

Noemi e Fedez, invece, giudicheranno la gara di Canto, oltre a cantare i rispettivi brani sanremesi, ovvero Se Ti Innamori, Muori e Battito.

Se non volete rovinarvi la sorpresa sulla classifica stilata durante la ventiduesima puntata del Pomeridiano di Amici 24 NON cliccate su “continua” (ricordiamo che la puntata che andrà in onda domenica 9 marzo è registrata).