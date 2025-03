Amici 2025, le pagelle e il resoconto della puntata del 9 marzo 2025

Amici 2025: le pagelle e il resoconto della ventiduesima puntata del Pomeridiano, in onda domenica 9 marzo 2025.

Nella puntata con ospiti musicali Petit e Rkomi, che hanno presentato i rispettivi nuovi singoli Mezzanotte e Il Ritmo Delle Cose, Noemi e Fedez sono stati chiamati a giudicare la gara di canto, ma non solo. Entrambi gli artisti hanno infatti presentato anche i rispettivi brani in gara al Festival di Sanremo 2025, ovvero Se Ti Innamori, Muori e Battito.

E, a proposito di inediti, quattro dei cantanti che hanno già conquistato la maglia d’oro hanno presentato i rispettivi nuovi brani:

amici 24: LA garA di canto

Durante la ventiduesima puntata del Pomeridiano di Amici 24 si è tenuta una sola gara, di canto, che ha generato una nuova classifica. Come anticipato sopra, a giudicare la gara sono stati Noemi e Fedez.

LE ESIBIZIONI

Qui a seguire riportiamo le esibizioni dei cantanti non ancora magliati di Amici 2025. Nella pagina successiva, invece, troverete le nostre pagelle. Cliccando sui nomi dei cantanti potrete leggere la loro storia prima dell’ingresso nel programma.

TrigNO canta Non Avere Paura di Tommaso Paradiso

canta di Luk3 canta Giovani Wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari

canta dei Vybes canta Il Mio Amico di Fabri Fibra e Madame

canta di e Deddè canta We Don’t Talk Anymore di Charlie Puth

canta di Senza Cri canta Wicked Game di Chris Isaak

Qui a seguire, invece, le esibizioni dei ballerini che hanno già ottenuto la maglia del Serale:

Daniele balla Mon amour di Slimane

balla di Dandy balla Rossofuoco di Mida e The Monster di Eminem

balla di e di Alessia balla Madalenha di Sérgio Mendes

balla di Francesca balla Hold My Hand di Lady Gaga

GARA CANTO GIUDICATA DA NOEMI E FEDEZ

Senza Cri Vybes Luk3 TrigNO Deddè

