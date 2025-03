A sorpresa arriva Carlo Corallo ad Amici: Luk3 canta “Dispari” di Carlo Corallo

Luk3 ha ottenuto da Lorella Cuccarini, nel tentativo di convincere Anna Pettineli a farlo accedere al Serale, un brano decisamente anomalo per Amici di Maria De Filippi: Dispari di Carlo Corallo. Una canzone raffinata e intensa, che si discosta dal repertorio più mainstream spesso scelto dai concorrenti del talent show.

Scopriamo di più su questa canzone e il suo autore.

Dispari di Carlo Corallo: la canzone cantata da Luk3 ad Amici

Nella puntata di domenica 9 marzo, Luk3 ha provato a conquistare un posto al serale con un’interpretazione sorprendente di Dispari, un brano pubblicato l’8 novembre 2024 da Carlo Corallo. Una scelta che ha colpito molti spettatori, perché si tratta di un pezzo raffinato, poco conosciuto dal grande pubblico, ma di forte impatto emotivo.

Dispari è un brano che gioca con parole ricercate e immagini evocative per raccontare il senso di perdita e il vuoto lasciato da una relazione ormai finita. Con uno stile vicino al cantautorato contemporaneo più sofisticato, Corallo intreccia versi poetici e riferimenti filosofici, dando vita a una canzone intensa e ricca di significati.

Chi è Carlo Corallo?

Siciliano, classe 1995, Carlo Corallo è un artista che si distingue per la sua capacità di storytelling e il linguaggio ricercato. Nei suoi testi, fonde musica e letteratura con uno stile originale che lo ha reso uno degli autori più apprezzati nella scena hip hop e cantautorale italiana.

Grazie alla sua versatilità, ha attirato l’attenzione di importanti esponenti del panorama musicale italiano, tra cui Murubutu, con cui ha collaborato nel brano I Maestri pt. 2, e Willie Peyote.

Dispari di Carlo Corallo: il significato del testo

Dispari è una canzone che esplora il dolore dell’assenza e il difficile processo di accettazione della fine di un amore. Il testo è un alternarsi di immagini poetiche e simbolismi che raccontano il conflitto interiore tra il bisogno di andare avanti e la paura di lasciarsi il passato alle spalle.

Il ritornello “Ogni rumore dispari / Senza di te è un rumore di spari” descrive perfettamente il senso di vuoto e smarrimento che segue la perdita di una persona amata. Le parole evocano un legame che persiste anche dopo la separazione, tra ricordi, oggetti e gesti quotidiani che riportano alla mente ciò che è stato.

Il brano affronta anche il concetto di comunicazione non detta, espressa attraverso la metafora del corallo: un elemento affascinante e fragile, che può ferire se sfiorato nel modo sbagliato. Un’allegoria potente che sottolinea come le relazioni umane siano spesso delicate e complesse.

testo di Dispari di Carlo Corallo, brano interpretato da luk3

Un, due, tre, quattro

È il tocco tra due labbra che genera la larva di un amore

Fin quando ogni tua mano mi copre su questo letto

In cui sovverto la mia comprensione

E percepisco solo assi e buio come in una mano di poker

Coi denti sulla mia identità, febbre gentile

Sai nel raccogliere le orchidee si sfiorano le ortiche

I nostri intenti, addendi in proprietà commutative

Tu fammi venire voglia o voglia di farti venire

In un cortile appena costruito che sarà pieno di famiglie

Divise in casa come lo zodiaco

Ma tu sei un tecnicismo di Dio

Tu sei tu

Il tuo inglese è ciò che serve per comporre l’infinito

E odiare il rito delle logiche umane

Per cui ignoriamo chi ci salva e vogliamo chi ci fa male

Perché la calma non vale le pulsioni contrarie

Sai le scale antincendio vengono usate principalmente per fumare

Ogni rumore dispari

Senza di te è un rumore di spari

Ci penso mentre cerco le chiavi

E non s’intrecciano alle tue mani, babe

Ogni rumore dispari

Senza di me è un rumore di spari

Ci pensi mentre cerchi legami

Nei fiori, negli oggetti e nei cani, babe

Alcune specie per donarsi amore reciproco

Devono superare l’equivoco del cannibalismo

Stai con un dottore, ti fai controllare il cuore

E assicurati che lo stia facendo in senso scientifico

Si comincia col toccare il torace

Poi di seguito appoggiando l’orecchio al costato hai ascoltato la verità

Non come quella del primo incontro in cui ero solo

Ma ti dicevo di essere solitario

Piove piano sopra Porta Romana

Ora che passi per la strada costeggiata dai fiori e i palazzi storici

E ti viene da chiedere come stai? Cosa provi?

Visitare i luoghi a volte è come visitare gli uomini

Che poi come saranno gli altri magistrati, avvocati, ufficiali giudiziari

Magari dei giuristi uguali a me

Per cui fare la corte non riguarda l’amore

Soltanto un modo per giudicarti

Ed il cielo si riveste col sole

Come a dirci anche nel linguaggio degli umani che è finito l’amore

Insieme a lui quella passione che si teme e si vuole

La conversione dell’atto doloroso in atto di dolore

Forse ci rivedremo una volta cresciuti

Per fortuna anche gli adulti sanno essere stupidi

E perderemo ore e minuti a vestirci al meglio

Per aumentare le possibilità di vederci nudi

E sono inutili tutte le scuole

Questa istruzione se e quando ci salutiamo torniamo persone sole

Noi ignoranti in amore

Dove non è un errore scambiare il verbo essere con la congiunzione

Ogni rumore dispari

Senza di te è un rumore di spari

Ci penso mentre cerco le chiavi

E non s’intrecciano alle tue mani, babe

Ogni rumore dispari

Senza di me è un rumore di spari

Ci pensi mentre cerchi legami

Nei fiori, negli oggetti e nei cani, babe

La prima volta che ho visto Nuovo Cinema Paradiso

Dopo che ho recitato nel ruolo di Totò bambino

Ho provato tantissime emozioni

Ero carico, entusiasta, mi sembrava davvero di sognare

E di vivere un’altra realtà

La scena più bella che porto nel cuore è quella dei baci tagliati

Lì si vede l’assenza, Totò diventa un regista affermato

Però nella sua vita manca Elena

Ecco che spesso la poesia e l’arte

Sono generate dall’amore perduto

L’interpretazione di Luk3 ad Amici 23 ha dato una visibilità inaspettata a questa perla nascosta del cantautorato italiano. Chissà cosa ne penserà Carlo Corallo.