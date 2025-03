Di nuovo il palco di Amici per Petit: presentato da Maria il nuovo singolo è “Mezzanotte”

Petit – Mezzanotte, significato del testo del nuovo singolo che verrà presentato domenica 9 marzo nella nuova puntata di Amici di Maria De Filippi con una sorpresa.

Sono passati quasi sei mesi dalla pubblicazione di Lingerie, ultimo brano inedito del cantante lanciato dalla 23esima edizione del programma della De Filippi.

Ora Petit, tra i dominatori dell’estate 2024 su TikTok – piattaforma su cui il suo singolo Mammamì, scritto con Dardust, Raige, Matteo Di Nunzio e Francesco Perrelli, ha stazionato per mesi nella Top 5 dei brani più utilizzati – è pronto a tornare.

Warner Music Italy riaccende i riflettori sul ragazzo, che pubblicherà il nuovo singolo Mezzanotte.

Petit – Mezzanotte, significato del testo

La nuova canzone del finalista di Amici 23 sarà lanciata venerdì 14 marzo, ma verrà presentata in anteprima nella puntata di Amici registrata il 6 marzo e in onda domenica 9.

Come da anticipazioni diffuse in rete (qui le nostre) durante l’esibizione, una sorpresa: a ballare sul branosarà presente anche Marisol, ballerina amatissima della Celentano nonché fidanzata di Petit. In realtà, una sorpresa neanche troppo inaspettata, visto che i due appaiono simbiotici non solo nella vita ma anche sul lavoro.

Mezzanotte, come molti dei brani precedenti del cantante, è una canzone d’amore interpretata in parte in italiano e in parte in napoletano.

Petit – Mezzanotte, testo

In arrivo da domenica 9 marzo.