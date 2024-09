Dopo lo spoiler, arriva l’annuncio: “Lingerie” è il nuovo singolo di Petit

Dopo aver fatto ballare tutta l’Italia con MAMMAMÌ, Petit torna con il nuovo singolo LINGERIE (21CO / Warner Music Italy) il prossimo giovedì 12 settembre. Come avevamo anticipato anche noi, Petit ha pubblicato diversi video su TikTok che spoileravano una piccola parte del brano scatenando fin da subito l’entusiasmo dei fan.

PETIT, “LINGERIE”

Per Petit, LINGERIE è un brano che viaggia nelle contraddizioni dell’amore, ovvero quando la voce si spezza ma il cuore continua a battere senza sosta. Al suo interno, il giovane cantautore mette in evidenza il suo lato più introspettivo ed emozionale.

L’amore viene rappresentato con le due facce della sua medaglia: da un lato c’è il rimorso di aver portato forse dei guai all’interno della relazione, dall’altro invece c’è il disincanto per un amore non corrisposto fino in fondo. Tra accuse, rimpianti e desiderio, si ha comunque voglia di urlare al mondo quanto amore si è dato all’interno della coppia.

Inoltre, in questi giorni per le strade di Milano e Napoli è apparsa della lingerie, suscitando grande curiosità tra i passanti. È un dettaglio che sembrerebbe anticipare l’atmosfera del singolo, che avremo la possibilità di ascoltare interamente da giovedì.

Come più volte sottolineato, Petit è uno dei giovani artisti usciti da Amici 23 che è riuscito a farsi strada e a raggiungere degli ottimi risultati, tra cui il disco d’oro per il sopracitato singolo MAMMAMÌ. Questo suo ancora precoce percorso discografico lo sta facendo crescere e maturare sempre di più, per arrivare a costruire un cammino sempre più di successo.

Vi ricordiamo che Petit sarà in tour quest’autunno. I biglietti sono già disponibili su TicketOne e non solo. Di seguito, le date:

17 OTTOBRE – ORION ARENA – CIAMPINO (RM)

18 OTTOBRE – CASA DELLA MUSICA – NAPOLI

19 OTTOBRE – EREMO CLUB – MOLFETTA (BA)

24 OTTOBRE – MAGAZZINI GENERALI – MILANO

