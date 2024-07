“Mammamì” di Petit arriva in una nuova versione con Fred De Palma e SLF

PETIT, vero nome Salvatore Moccia, è l’artista che sicuramente sta riscuotendo il successo maggiore tra quelli dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Il giovane artista classe 2005 è seguito come management da Chiummariello, già dietro a Geolier e diversi altri artisti della scena rap partenopea. Il suo primo EP è uscito per 21co/Warner Music Italy lo scorso 17 maggio.

Nel progetto sono presenti i brani presentati nel programma, l’inedito Brooklyn, e Mammamì, brano scritto con Raige, Dario Faini (Dardust), Francesco Perrelli e Matteo Di Nunzio, che nelle ultime settimane è diventato virale su TikTok arrivando ad occupare la prima posizione.

Da venerdì 12 luglio il brano trova una nuova vita con Mammamì remix, versione che vede Petit collaborare con SLF e Fred De Palma.

Questa nuova versione della hit si arricchisce quindi della presenza della SQUAD più in voga d’Italia e dell’artista che per primo ha portato la latin music nel panorama mainstream in Italia.

Potete ascoltarla qui a seguire.