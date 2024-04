Amici 23: Petit punta ancora sul napoletano per il nuovo singolo, “Mammamì”

Petit Mammamì testo e significato del nuovo singolo lanciato dal giovane artista a meno di un mese dalla finale di Amici 23.

Anche per Petit è arrivato il momento di presentare un nuovo inedito, il quarto lanciato dal palco del talent show di Canale 5 e quello che sarà usato dal cantautore per l’estate 2023.

Ad oggi Petit ha pubblicato Che fai (oltre 5 milioni e mezzo di ascolti su Spotify), Guagliò (più di 2.700.000) e Tornerai, canzone che ha superato 3.100.000 ascolti sulla piattaforma.

PETIT MAMMAMÍ SIGNIFICATO DEL BRANO

Mammamì è una canzone d’amore in napoletano in cui Petit racconta una storia che forse non durerà ma in cui arde ancora il fuoco della passione.

Il brano sarà sulle piattaforme digitali da martedì 30 aprile 2024.

PETIT MAMMAMÌ TESTO

Mammamì

Vado fuori quando ti muovi così

Non posso lasciarti sola

E un amore che ritorna

Sarà un insieme di cose

Ma va bene anche stavolta

Parli sotto le lenzuola

Non voglio sapere l’ora

Farlo per tutta la notte

Senza avere una risposta

Rimm comm faj

Sceness mo p te

T scrivess o non mij ngopp o cor

Ma mo rimm

Si tu o saj

Ca mo nu po ferni

Voglio sta sul cu te

Dove ci porterà

L’aria del mare

Scappiamo via di qua

E canto una canzone d’amore

Sotto il cielo blu

E poi ti dirò

Uh Mammamì

Vado fuori quando ti muovi così

Uh Mammamì

Mi rubi il cuore ma tanto c’est la vie

Uh Mammamì

Uh Mammamì

Iammucenn piccere

Che la notte la notte ritorna e poi se ne va

Iammucenn ma no fa sape

Solo un ora c’è un ora c’è un ora ci resterà

Uh Mammamì

Vado fuori quando ti muovi così

Uh Mammamì

Mi rubi il cuore ma tanto c’est la vie

Uh Mammamì

Uh Mammamì

Uh Mammamì

Mi rubi il cuore ma tanto c’est la vie

Mi rubi il cuore ma tanto c’est la vie