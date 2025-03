Amici 2025, le pagelle e il resoconto della puntata del 2 marzo 2025

Amici 24: le pagelle e il resoconto della ventunesima puntata del Pomeridiano, in onda domenica 2 marzo 2025.

Nella puntata con ospiti musicali i Coma Cose, Francesca Michielin e Giorgia, che hanno presentato i rispettivi brani in gara al Festival di Sanremo 2025, è stata proprio Giorgia ad essere chiamata a giudicare la gara di Canto.

LA CORSA VERSO IL SERALE

Raffaella ha la possibilità di esibirsi per ottenere la maglia d’oro del Serale dopo la richiesta della sua professoressa Deborah Lettieri. Durante la prima esibizione, Raffaella balla un passo a due con Umberto, ma la maestra Celentano poi chiede se sia possibile avere il medesimo passo a due ma tra Alessia e Mattia.

Raffaella poi deve esibirsi una seconda volta, ma con un assolo. Deborah Lettieri poi decide di continuare a farla esibire con un nuovo passo a due ma con Mattia. Si continua con una quarta esibizione: Raffaella questa volta esce dalla musica latina e balla Marea di Madame. Per Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, Raffaella merita la maglia d’oro quindi la ballerina è ufficialmente al Serale.

TrigNO viene chiamato per scoprire se riuscirà ad ottenere la maglia d’oro del Serale. L’allievo si esibisce su Chiamami ancora amore di Roberto Vecchioni, ma viene bloccato da Rudy Zerbi. Subito dopo canta Spaccacuore di Samuele Bersani, ma è sempre Zerbi a dargli un parere negativo, non permettendo così a TrigNO di accedere al Serale per il momento.

Come da votazione avvenuta durante la settimana tra i ragazzi già al Serale, Vybes ha l’opportunità di esibirsi per il Serale. Canta Ti fa stare bene di Caparezza. Anna Pettinelli però blocca il ragazzo. Rudy Zerbi insiste e gli fa cantare Una vita in vacanza de Lo stato sociale, ma viene nuovamente bloccato dalla Pettinelli, non permettendo a Vybes di accedere al Serale per il momento.

Lorella Cuccarini fa chiamare Senza Cri per tentare l’accesso al Serale. Si esibisce su Le rondini di Lucio Dalla, ma Anna Pettinelli non le dà il via per la maglia d’oro. Senza Cri canta di nuovo e la sua professoressa sceglie Vedrai, vedrai di Luigi Tenco. In questa esibizione, però, dopo il parere positivo della Pettinelli riceve il “no” da Rudy Zerbi, non permettendo quindi a Senza Cri di accedere per il momento al Serale.

amici 24: Le gare di canto e ballo

Durante la ventunesima puntata del Pomeridiano di Amici si è tenuta una sola gara, di Canto, che ha generato una nuova classifica. Come anticipato sopra, a giudicare la gara è stata Giorgia.

LE ESIBIZIONI

Qui a seguire le esibizioni dei cantanti di Amici 2025.

Chiamamifaro canta Generale di Francesco De Gregori

canta di TrigNO canta L’emozione non ha voce di Adriano Celentano

canta di Luk3 canta Enhorabuena di Manuel Turizo

canta di Vybes canta King of the jungle dei Club Dogo

canta dei Senza Cri canta The Winner Takes It All degli Abba

canta degli Deddè canta Te penso ancora di Rocco Hunt

Qui a seguire, invece, le esibizioni dei ballerini che hanno già ottenuto la maglia del Serale:

Chiara balla su La ragazza con il cuore di latta di Irama

balla su di Nicolò canta Easy On Me di Adele

canta di Francesco balla su Stitches di Shawn Mendes

balla su di Asia balla su Turn Up the Music di Chris Brown

GARA CANTO GIUDICATA DA GIORGIA

Chiamamifaro Luk3 TrigNO Vybes Senza Cri Deddè

Arrivata prima nella gara di Canto, Chiamamifaro ha l’opportunità di esibirsi nuovamente per ottenere la maglia d’oro del Serale. Rudy Zerbi decide di farla esibire su Nothing’s Real but Love di Rebecca Ferguson. Dopo il parere positivo di Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli la blocca.

A questo punto, Chiamamifaro si esibisce di nuovo su Musica leggerissima di Colapesce e Dimartino. Viene fermata nuovamente dalla Pettinelli, quindi Zerbi decide ci continuare e farle cantare Malinconia di Luca Carbone. Dopo questa esibizione, la Pettinelli cambia idea permettendo quindi a Chiamamifaro di accedere al Serale.

Come accaduto settimana scorsa, la gara di Ballo non viene svolta a causa del numero troppo basso di ballerini in gara, tra allievi infortunati e quelli già al Serale.

Sono assenti Daniele e Dandy a causa degli infortuni. Daniele potrà tornare a ballare solamente da lunedì 3 marzo.

