Amici 2025, le pagelle della nona puntata: Opi rinasce dalle proprie ceneri come un’araba fenice

Amici 25: le pagelle della nona puntata del Pomeridiano, in onda domenica 23 novembre 2025.

Nella puntata con ospiti Fulminacci, che ha presentato Niente di Particolare, Noemi, che si è esibita sulle note di Bianca, e Fiorella Mannoia, che ha giudicato la gara di canto, Paola e Riccardo hanno vinto le rispettive sfide contro Alexia e Seza. A giudicarli Gabriele Rossi per il ballo ed Elia Burioni per il canto.

Ma non è tutto! Alessio ha infatti svolto un compito di latino, che non ha però superato, facendo scoppiare una lite tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano.

Tre nuovi allievi, invece, hanno fatto il loro ingresso nella scuola: Giorgia (ballerina), Elena (cantante) e Lorenzo Salvetti (cantante).

AMICI 2025: GLI INEDITI PRESENTATI ALLE RADIO

Dopo Michelle, Gard, Angie, Plasma e Opi, anche Valentina, Flavia, Riccardo e Michele hanno presentato i rispettivi nuovi inediti ai rappresentanti di Radio Zeta, RDS e Radio 105, ovvero Mario Vai, Filippo Ferraro e Rosario Pellecchia.

Qui, di seguito, riportiamo i titoli dei quattro inediti, in uscita venerdì 28 novembre:

Valentina , Meglio (scritto da Angelina Mango )

, (scritto da ) Flavia , Qualcosa di Grande

, Riccardo , Prima di Adesso

, Michele, Leggerezza D’Amore

Cliccando su ciascun brano potrete scoprirne il testo e il significato.

amici 25: Le gare di canto e ballo DEL 23 NOVEMBRE

Durante la nona puntata del Pomeridiano si sono tenute due gare, una di canto ed una di ballo, che hanno generato due classifiche. A coloro che si sono posizionati ultimi è stata poi consegnata la felpa rossa della sfida.

A giudicare la gara di canto sono state Noemi e Fiorella Mannoia, mentre per la gara di ballo Maria ha chiamato Sergio Bernal Alonso.

LE ESIBIZIONI

Qui a seguire le esibizioni di cantanti e ballerini. Nella pagina successiva le nostre pagelle. Cliccando sui nomi dei cantanti potrete leggere la loro storia prima dell’ingresso nel programma.

Alex balla Blue Suede Shoes di Elvis Presley

balla di Angie canta One degli U2

canta degli Alessio balla She Said di Plan B

balla di Plasma canta Le Tasche Piene Di Sassi di Jovanotti

canta di Anna balla Un Bel Casino di Petit

balla di Valentina canta Suzanne di Mark Ronson e Raye

canta di e Pierpaolo balla Il Cielo di Renato Zero

balla di GARD canta A Me Mi Piace di Alfa feat Manu Chao

canta di feat Emiliano balla Black & Gold di Sam Sparro

balla di Opi canta Tu Sei Per Me di Enrico Nigiotti

canta di Paola balla Un Briciolo di Allegria di Blanco e Mina

balla di e Flavia canta Due Vite di Marco Mengoni

canta di Maria Rosaria balla Disfruto di Carla Morrison

balla di Michele canta Vampire di Olivia Rodrigo

GARA CANTO GIUDICATA DA NOEMI E FIORELLA MANNOIA

Valentina Michele GARD Opi Angie Plasma Flavia (va in sfida)

Flavia non è l’unica ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Angie e Plasma, e la scelta ricade proprio su quest’ultimo.

GARA BALLO GIUDICATA DA SERGIO BERNAL ALONSO

Maria Rosaria Alex Pierpaolo Anna Emiliano Paola Alessio (va in sfida)

Alessio non è l’unico ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Emiliano e Paola, e la scelta ricade proprio su quest’ultima. Ma, sul finale, Emiliano si auto-propone Chi tra loro due andrà in sfida verrà dunque deciso in casetta nei prossimi giorni.

