X Factor 2024 Francamente, Mimì e I Patagarri i migliori Paola perde un concorrente

X Factor 2024 pagelle primo live – ci siamo, le squadre sono fatte e inizia questa nuova avventura con un’atmosfera diversa dallo scorso anno tra i giudici (ne abbiamo parlato qui).

Riepiloghiamo le squadre:

Achille Lauro: Les Votives, I Patagarri, Lorenzo Salvetti. Squadra molto forte e da show televisivo, ha tutti gli ingredienti per essere una squadra da finale.

Jake La Furia: Francamente, Elmira Marinova, The Foolz. L’asso nella manica è Francamente.

Paola Iezzi: Pablo Murphy, Dimensione Brama, Laura Fetahu. Laura, secondo me, può arrivare in finale se gioca bene le sue carte, I Dimensione Brama dipende dal percorso che faranno e Paola Iezzi sarà fondamentale, Pablo Murphy secondo me il più debole rispetto ai suoi compagni.

Manuel Agnelli: Punkcake, Mimì Caruso, Danielle. Questa è la mia squadra del cuore, sono tutti elementi outsider e sono davvero curiosa di vederli esprimere. Chissà se ci sarà qualche bella qualche sorpresa.

Giorgia canta Please Don’t Stop the Music di Rihanna confermando che è una cantante con una voce pazzesca.

Nella presentazione dei giudici si ricorda che la finale sarà a Napoli (ancora io non comprendo questa decisione di farla all’aperto e in inverno in epoca di cambiamenti climatici). Clickday su Ticketone il 30 ottobre.

Si esibiranno tutti e dodici gli artisti in due manches e i meno votati andranno al ballottaggio. Dimensione Brama e Pablo Murphy sono i meno votati (entrambi nella squadra di Paola). I primi eliminati sono i Dimensione Brama.