Daniel Gasperini in arte Danielle, “Vivo e suono in campagna” la sua storia

Daniel Gasperini in arte Danielle – X Factor 2024 è un giovane artista originario di Pesaro. La sua presenza scenica e il suo timbro vocale unico lo hanno subito distinto, catturando l’attenzione dei giudici fin dalle audizioni.

danielle – la storia

Danielle non è nuovo alla scena musicale. Prima di X Factor, era già attivo come musicista nella band Crema, con la quale aveva già partecipato a diversi eventi musicali. Facendo ancora un salto indietro faceva parte del gruppo Camillas, che aveva partecipato a Italia’s Got Talent. Il progetto musicale con i Camillas è stato segnato dalla perdita di uno dei membri, Zagor, morto a causa del Covid-19.

Danielle attualmente vive in un casolare a Mombaroccio con alcuni amici, dove passa il tempo tra musica e convivialità. La sua vita semplice e genuina ha colpito i giudici, con Achille Lauro che ha scherzato dicendo: “È da situazioni come queste che nasce la vera musica, immersi tra ‘piselli e patate’“, suscitando l’ilarità generale.​

danielle – X factor 2024 AUDIZIONI e bootcamp

Durante le audizioni, Danielle ha portato una splendida interpretazione di Sfiorivano le viole di Rino Gaetano. Una scelta che ha emozionato i giudici e in particolare Jake La Furia, che si è commosso. Manuel Agnelli ha descritto la sua voce come molto particolare, lodando la sua capacità di rendere attuale un pezzo classico e riconoscendo i suoi “difetti belli” che lo rendono unico. Anche Paola Iezzi e Achille Lauro hanno apprezzato la performance, riconoscendo in lui un vero talento emergente, al punto che Achille ha commentato che avrebbe potuto addirittura giocarsi l’X Pass per un’esibizione così potente​.

Durante i Bootcamp, Danielle ha eseguito una toccante versione de Il Mare d’Inverno di Loredana Bertè, un classico che ha ulteriormente confermato le sue doti interpretative. Anche in questa fase, ha conquistato i giudici, in particolare Manuel Agnelli, che ha deciso di assegnargli una sedia, portandolo così agli Home Visit. La sua capacità di trasmettere emozioni profonde attraverso la voce e il suo stile interpretativo sono stati ancora una volta al centro delle lodi ricevute dai giudici.

Foto di Virginia Bettoja