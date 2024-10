Elmira Marinova: il talento di X Factor che ha conquistato i giudici volando da Sofia a Milano

Elmira Marinova – X Factor 2024, conosciuta anche come El Ma, è una cantante diciassettenne proveniente da Sofia, Bulgaria.

elmira marinova – la storia

Attualmente vive tra Sofia e Milano, dove si reca mensilmente per lezioni di canto con Dariana Koumanova, nota vocal coach già mentore di Nika Paris, un’altra concorrente bulgara che ha transitato ad X Factor Italia nel 2021.

Elmira ha iniziato a pubblicare musica giovanissima. Il suo primo singolo Tired of Loving You è stato distribuito tramite Believe Digital e ha ottenuto una discreta diffusione in radio italiane, specialmente a Roma e Milano.

Il suo ultimo brano, Going Down, è un’altra dimostrazione della sua capacità di comporre e interpretare canzoni che uniscono un sound pop moderno a testi emozionali, caratterizzati da una forte personalità. La sua carriera si sta evolvendo rapidamente, anche grazie a collaborazioni con professionisti della musica italiana, come il produttore Elya Zambolin.​

elmira marinova – X factor 2024 AUDIZIONI

Elmira ha fatto il suo debutto sul palco di X Factor 2024 con un’intensa interpretazione di Vampire di Olivia Rodrigo, che ha lasciato senza parole i giudici, in particolare Jake La Furia, il quale ha dichiarato che sarebbe stato un errore non lavorare con lei.

Elmira Marinova – X factor 2024 Bootcamp

Questo giudizio positivo l’ha portata direttamente ai Bootcamp, dove ha consolidato il suo successo esibendosi con Stop This Flame di Celeste, ottenendo una delle ambite sedie​ nella squadra di Jake La Furia.

Foto di Virginia Bettoja