Pablo Murphy: Da Amici a X Factor, il percorso dell’italo-scozzese

Pablo Murphy – X Factor 2024, 21enne cantautore di origini italo-scozzesi, ha rapidamente conquistato il cuore dei giudici.

Un Giovane Talento tra Italia e Scozia

Pablo Murphy ha trascorso la sua infanzia e adolescenza diviso tra l’Italia e la Scozia, influenzato dalle due diverse culture musicali. La sua passione per la musica è nata proprio in Scozia, dove ha iniziato a suonare la chitarra e a comporre brani. Attualmente vive in Italia, dove continua a sviluppare la sua carriera musicale, partecipando a eventi locali e lavorando su progetti inediti. Il suo stile unisce le influenze pop e rock britanniche a melodie italiane, creando un sound originale che ha subito conquistato il pubblico di X Factor​.

Il cantante ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi nel 2023, entrando nel programma come sfidante esterno. Ha affrontato una sfida contro Holy Francisco il 5 novembre 2023, esibendosi con il brano Mascara. Nonostante la sua performance abbia lasciato una buona impressione, Pablo non è riuscito a superare la sfida e ha concluso la sua esperienza ad Amici in quella fase preliminare del programma​.

Pablo murphy – X factor 2024 AUDIZIONI

La sua esibizione durante le audizioni, una rivisitazione del classico SOS degli ABBA, ha ricevuto giudizi entusiastici, specialmente da Jake La Furia, che lo ha definito “il concorrente perfetto” grazie alla sua voce e alla sua presenza scenica carismatica. Achille Lauro ha sottolineato il suo “atteggiamento da rockstar”, riconoscendo il potenziale artistico di Pablo per il futuro​. Manuel Agnelli ha apprezzato la sua capacità di far rivivere il brano in una nuova forma, mentre Paola Iezzi ha lodato la sua autenticità e il suo controllo vocale. ​

Bisogna attendere il verdetto del Bootcamp per capire la sua sorte all’interno dello show. Gli ingredienti per il successo ci sono tutti.

Foto di Virginia Bettoja