X Factor 2024 – Agnelli “È la prima volta che mi diverto davvero” tra grande entusiasmo e una finale all’aperto a Napoli

X Factor 2024 – Live Conferenza Stampa Siamo stati alla conferenza stampa al Teatro Repower di Milano, dove l’atmosfera era elettrizzante e carica di novità per questa nuova edizione dei Live Show.

Presenta la conferenza stampa Gianluca Gazzoli che si definisce l’unico “sopravvissuto” della scorsa edizione. È lui a presentare tutti i protagonisti dei live a partire dalla conduttrice e condurrà l’Ante Factor.

Giorgia, al suo debutto assoluto alla guida dello show, ha mostrato grande entusiasmo, ammettendo quanto la sua familiarità con il programma l’abbia aiutata a gestire la tensione: Ce la metto tutta, conoscere bene il programma aiuta. L’ho sempre visto. Ha dimostrato un legame forte con i concorrenti, manifestando empatia durante le fasi delle selezioni.

Achille Lauro, uno dei giudici, ha descritto la sua squadra piena di sorprese e in grado di affrontare le varie sfide.

Jake La Furia, con la sua solita ironia, ha scherzato sul suo ruolo critico, giocando sul fatto che alla fine decide tutto lui. Per El Ma ha in mente un’ “artista Disney” nel senso positivo del termine, The Foolz la dose folle e la band che voleva a tutti i costi. Infine Francamente che come sempre ci dona un bellissimo commento Vince il privilegio di essere qui.

Manuel Agnelli, alla sua quinta partecipazione, ha dichiarato che è la prima volta che si diverte davvero. La sua squadra è molto eterogenea e si porta anche il rischio del punk. Genere poco visto ad un talent show.

Paola Iezzi, infine, ha espresso il desiderio di portare calma e serenità ai suoi concorrenti, cercando di farli crescere senza pressioni eccessive. Che dire una vera e propria “mamma”.

Ha una visione molto bella e costruttiva della musica e credo fermamente che finalmente la trasmissione ha quattro giudici seri e preparati ma che affrontano tutto con leggerezza ed ironia.

Poi l’annuncio della finale del 5 dicembre, che si terrà per la prima volta all’aperto, nella splendida Piazza del Plebiscito a Napoli. Questo sarà un evento gratuito, co-organizzato con il Comune di Napoli, e permetterà al pubblico di assistere dal vivo a uno spettacolo mai visto prima.

Le prenotazioni per partecipare alla finale si apriranno il 30 ottobre, con il click day su TicketOne, dando la possibilità di riservare fino a due ingressi gratuiti.

Tra gli ospiti speciali della prima puntata ci sarà Ghali, che regalerà al pubblico una performance inedita.

Laccio e il suo team lavoreranno sulle scenografie e le coreografie, assicurando che ogni esibizione sia spettacolare e ben curata nei minimi dettagli.

Quest’edizione ha già dimostrato di essere una delle più seguite e commentate sui social, con oltre due milioni di spettatori che hanno seguito le fasi iniziali, e un pubblico sempre più coinvolto sia televisivamente che online. La qualità del dialogo generato da X Factor e l’interazione con il pubblico sono state sottolineate come uno dei punti di forza di questa stagione​.

X FACTOR 2024 LIVE – CONFERENZA STAMPA

LE DICHIARAZIONI DEI GIUDICI

Achille Lauro ha parlato della necessità di un talent come X Factor per scoprire nuovi artisti, affermando: “Questo tipo di piattaforme possono dare l’opportunità che un artista merita. Sarebbe fantastico se da qui uscisse qualcuno a cui succede davvero qualcosa di straordinario nella carriera.” Lauro si concentra sulla possibilità che il programma possa essere un trampolino di lancio per nuovi talenti, capaci di raggiungere traguardi incredibili.

Jake La Furia ha sottolineato il suo obiettivo di portare buona musica e ha scherzato sul fatto che nel mondo del rap è difficile trovare artisti con tutte le caratteristiche necessarie: “Il rap richiede qualità particolari. Non è facile trovare persone che abbiano un percorso versatile. Per ora nessuno mi ha davvero convinto, ma so che qualcuno mi darà delle soddisfazioni.”

Manuel Agnelli, noto per il suo spirito critico, ha spiegato come cerchi di stimolare dibattiti costruttivi nel contesto della musica: “Questa edizione vuole portare una discussione di qualità. Provocare, ma in maniera positiva, e farlo con serenità. È un’opportunità per far parlare di musica in modo costruttivo, senza farne una questione di urla o scontri.”

Paola Iezzi, riflettendo sul suo approccio alla musica, ha dichiarato: “Esiste solo una forma di snobismo accettabile in questo contesto, ed è quella legata alla qualità. La musica deve essere inclusiva e attraversare i generi, ma sempre fatta bene. La musica è cultura.” Ha poi aggiunto che questa edizione porta una leggerezza che mancava nelle edizioni passate, insieme a un dialogo continuo con il pubblico.

Warner Music, come spiegato dai giudici, gioca un ruolo importante nel programma, supportando tutte le fasi e continuando a seguire alcuni degli artisti anche dopo la loro partecipazione al talent.

Infine, Agnelli ha elogiato il lavoro della giuria e dei concorrenti, sottolineando che per la prima volta c’è una “squadra di lavoro” vera e propria: “Siamo diversi tra noi, ma c’è grande rispetto e consapevolezza. Nessuno vuole fare la televisione delle urla, e i risultati ci mettono di buon umore.”

Una bella frecciatina ai colleghi delle scorse edizioni… ma vedremo se i live accenderanno discussioni interessanti, una cosa è certa: quest’anno è abolita la polemica.

I Live Show di X Factor 2024 iniziano giovedì 24 ottobre 2024 e andranno in onda ogni giovedì sera alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW.

Foto di Carmine Conte