X Factor 2024 Les Votives la band contesa da Lauro e Agnelli

Les Votives – X Factor 2024 non sono nuovi nel panorama musicale, ma la loro apparizione nello show ha catturato l’attenzione di pubblico e critica. Questa band milanese fonde con maestria le influenze musicali degli anni ’60 e ’70 con il vibrante suono del rock moderno, arricchito da un tocco personale e innovativo.

Le radici dei Les Votives sono profondamente ancorate nell’era del rock classico, ispirandosi a leggende come The Beatles, The Rolling Stones e David Bowie. Tuttavia, non si limitano a riproporre il passato, bensì lo trasformano, aggiungendo freschezza al loro repertorio attraverso influenze contemporanee, tra cui Arctic Monkeys, Kasabian e The Black Keys​

Les Votives – CHI SONO

Il gruppo è composto da tre ragazzi milanesi, tutti tra i 18 e i 24 anni. I Les Votives definiscono il loro stile “chic rock,” una combinazione di vintage e moderno, vedono la musica come un impegno, un voto, da cui deriva anche il loro nome. Non hanno un leader definito, e si presentano come una famiglia, dove ogni componente porta una propria personalità distintiva. Le loro esibizioni di strada a Milano, in particolare in Piazza Duomo, li hanno portati a raccogliere fondi per le registrazioni musicali, arrivando a guadagnare 700 euro in poche ore di busking (così raccontano prima di esibirsi nel talent).

Les votives – X factor 2024 AUDIZIONI

Durante le audizioni di X Factor 2024, i Les Votives hanno scelto di esibirsi con Gold on the Ceiling dei Black Keys. Questa performance ha messo in luce il loro stile unico, fatto di riff di chitarra potenti e melodie accattivanti, che evocano l’energia del rock degli anni d’oro. Achille Lauro è rimasto particolarmente colpito dalla loro esibizione, tanto da concedere alla band il suo X Pass, garantendo loro il passaggio ai Bootcamp​.

Les Votives – X factor 2024 Bootcamp

Ai Bootcamp, Les Votives hanno affrontato il palco con una reinterpretazione di Bang Bang (My Baby Shot Me Down) di Nancy Sinatra.

La loro esibizione è stata caratterizzata da un equilibrio tra la tensione drammatica della canzone e il loro stile rock fresco e dinamico, conquistando ancora una volta Achille Lauro, che ha deciso di assegnare loro una sedia.

Questa performance ha consolidato la loro capacità di mescolare classico e moderno, reinterpretando brani iconici attraverso il loro personale filtro artistico.

Foto di Virginia Bettoja